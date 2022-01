Das Genre der Loot-Shooter war lange Zeit bei MMO-Spielern sehr beliebt. So haben Spiele wie Destiny und The Division Gamern viele Stunden Spaß beschert. Doch aktuell scheint das Genre in einer Krise zu stecken. Wir reden darüber im MeinMMO-Podcast.

Das ist das Thema: Destiny 2 und The Division 2 sind am Kriseln. Anthem ist tot. Wir dachten, dass Loot-Shooter eine neue Ära der MMOs einleiten würden. So hatte doch gerade Destiny seinerzeit seine MMO-Mechaniken auf den Konsolen etabliert.

In der Zwischenzeit gab es einige Games, die zwar Erfolge einheimsen konnten, aber nun wahrlich keine Mega-Hits waren. Da gehören Videospiele wie Outriders mit dazu. Sub-Genres wie Battle Royale hatten zwar eine gewaltige Strahlkraft – gerade Fortnite war ein riesiger Erfolg auf Twitch – aber auch dieser Glanz lässt heute nach.

Zwar gibt es beliebte Shooter wie Borderlands oder Warframe, die ihre eigenen großen Fan-Gemeinden haben und seit Jahren stabil laufen. Doch sie treiben das Genre des Loot-Shooters nicht voran.

Wenn man sich anschaut, welche großen Shooter 2022 ihren Release feiern, dann findet man dort viele tolle Videospiele, aber keinen Loot-Shooter:

Rainbow: Six Extraction: ein Taktik-Shooter

Dying Light 2: ein Survival-Horror

S.T.A.L.K.E.R. 2: ein Survival-Horror

Redfall: noch etwas ungewiss, aber es geht in Richtung Adventure mit Koop

Tiny Tinas Wonderland: der einzige klassische Loot-Shooter von Gearbox und Ableger von Borderlands.

Schuhmann und Leya analysieren, was mit den großen Loot-Shootern passiert ist und warum sie heute eher unter dem Radar laufen. Denn eins ist sicher: Das Genre hat unter Gamern und Gamerinnen viele Fans, die immer noch den Glanzzeiten hinterhertrauern.

Wird es bei den Loot-Shootern noch eine neue Hochzeit geben? Erfahrt unsere Einschätzung in der neuen Podcast-Folge.

