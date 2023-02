Sons of the Forest feiert morgen seinen Release, doch ein Preis ist auf der Steam-Seite des Spiels noch nicht zu lesen. Was kostet der Survival-Titel?

Was ist das für ein Spiel? Sons of the Forest ist ein Survival-Spiel, das von Endnight Games entwickelt wurde und ursprünglich im Mai 2022 erscheinen sollte. Das Studio verschob das Veröffentlichungsdatum jedoch mehrfach, zunächst auf den Oktober 2022, anschließend auf den morgigen 23. Februar 2023.

Sons of the Forest ist der Nachfolger des 2014 veröffentlichten Survival-Spiels „The Forest“ und aktuell das meistgewünschte Spiel auf Steam.

Der Preis von Sons of the Forest

Was kostet Sons of ther Forest? Sons of the Forest soll 29,99 US-Dollar kosten. Das gab das Entwicklerstudio Endnight Games am 31. August 2022 in derselben Pressemitteilung bekannt, in der sie auch die Verschiebung des Releases von Oktober auf Februar kommunizierten (via Twitter).

Umgerechnet sind 29,99 US-Dollar etwa 28,17 Euro. Wahrscheinlich wird es auf Steam 30,- Euro kosten.

Worum geht es in Sons of the Forest? In der Story von Sons of the Forest müsst ihr einen verschwundenen Milliardär auf einer abgelegenen Insel finden – derselben Insel, auf der ihr bereits im ersten Teil um euer Überleben kämpft. Wie schon in The Forest ist die Insel auch im Nachfolger übersät mit mutierten Kreaturen, Kannibalen, die euch nach dem Leben trachten.

Sons of the Forest setzt auf Survival-Gameplay

Welche Gameplay-Features gibt es? Wie die Seite von Sons of the Forest bei Steam verrät, wird das Spiel einige Genre-typische Gameplay-Elemente haben. So könnt ihr Ressourcen sammeln und eine Basis bauen, die euch Schutz vor den Gefahren der Insel gewähren soll.

Im Kampf gegen besagte Gefahren stehen euch Pistolen, Äxte, Betäubungsstäbe und andere Dinge zur Verfügung. Ebenso wie eure Mitspieler, denn der Survival-Titel ist kooperativ spielbar.

Eine Neuerung von Sons of The Forest, die es im Vorgänger noch nicht gab, sind die wechselnden Jahreszeiten. Die verlangen von euch eine gewisse Voraussicht beim Spielen, da sich mit dem Wechsel der Jahreszeit auch die Bedingungen auf der Insel verändern, wodurch gewisse Nahrungsquellen gut oder weniger gut sind.

Falls ihr Interesse an dem Survival-Titel habt und überlegt, ob ihr ihn kaufen solltet, zeigt euch MeinMMO-Redakteur Maik Schneider 5 Dinge, die ihr vor dem Kauf von Sons of the Forest auf Steam wissen solltet.