Blizzard verrät Details zum mysteriösen, neuen Survival-Game – Entwickler-Team ist schon doppelt so groß

Anfang 2022 hat Blizzard völlig aus dem Nichts eine neue IP angekündigt, jedoch noch ohne genauen Namen. Nur das Genre haben sie verraten: Es soll ein Survival-Game werden. Jetzt gibt es neue Infos zur Entwicklung.

Was ist das für ein Spiel? Viel ist zum neuen Spiel noch nicht bekannt. Im Januar 2022 kündigte Blizzard plötzlich ein neues Survival-Game an mit nur ein paar Worten und einem Teaser-Bild.

Damals hieß es: Man wolle die „Reise in ein ganz neues Universum“ wagen, also nichts, was mit StarCraft, Warcraft oder Overwatch zu tun habe. Dazu sei das Spiel ein „Platz voller Helden“, also offenbar ein MMO oder zumindest ein Multiplayer-Titel. Da hat Blizzard schließlich Expertise drin.

Ich habe den Teaser schon vollkommen zerpflückt und mir 5 Details zum neuen Survival-Game genauer angeschaut. Seitdem ist aber Stille um das Spiel und es gab keine neuen Infos, außer dem Hinweis vom Blizzard-Chef Mike Ybarra, dass er es schon gespielt habe. Es scheint also relativ weit in der Entwicklung zu sein.

Nun gibt es einen neuen Blogpost von Ybarra zum Abschluss von 2022. Dort gibt der Chef einen Einblick in das vergangene Jahr bei Blizzard und verrät neue Details zum kommenden Survival-Titel.

Blizzard verdoppelt das Team, holt den Chef von Far Cry dazu

Das ist jetzt bekannt: Im Blogpost erklärt Ybarra, dass das Entwickler-Team hinter dem neuen Survival-Game im Laufe des Jahrs aufs Doppelte angewachsen ist. Wie viele Entwickler nun genau am Spiel arbeiten, wissen wir aber nicht.

Dafür verrät Ybarra, dass Dan Hay als General Manager des Spiels angeheuert wurde. Hay war unter anderem beteiligt als:

Executive Director von Far Cry 6 und New Dawn

Executive Producer von Far Cry 3 – Blood Dragon, Far Cry 4, Far Cry Primal und Far Cry 5 (hier auch als Creative Director)

Producer bei Far Cry 3

Außerdem arbeitete Hay als Senior Producer unter anderem an Fear 3 und Fracture. Daraus lässt sich nur schwer etwas für das neue Spiel von Blizzard ableiten, was das Gameplay angeht, aber vielleicht beginnt der Titel ja mit einem „F“.

Wann erscheint das Survival-Game? Bisher lässt sich nur spekulieren, wann und wo das neue Spiel erscheinen wird. Mit den neuen Informationen gehe ich aber stark davon aus, dass Ende 2023 schon die erste spielbare Version in Form einer Alpha, Beta oder einem Early Access verfügbar sein wird.

Wenn Ybarra schon zocken konnte, das Team nun doppelt so groß ist und ein neuer Chef am Titel arbeitet, wird hier anscheinend daran gearbeitet, bald fertig zu werden. Andererseits hat Diablo 4 2020 einen neuen Chef bekommen und der Release steht nun erst am 6. Juni 2023 an.

Trotzdem wäre es ein recht kluger Schachzug, die neue IP 2023 zu bringen, wenn WoW ein Jahr im neuen Addon ist und man die Blizzard-Fans mit neuen Möglichkeiten bei Laune halten will. Allerdings bekommt 2023 einen Haufen neuer Survival-Games, mit denen sich Blizzard dann messen müsste. Ich warte gespannt ab.

