Das deutsche Entwicklerstudio Blankhans arbeitet an einem neuen Survival-MMO namens Coreborn: Nations of the Ultracore. Es spielt in der Pen&Paper-Welt von „Ultracore“, welche von Hauke Gerdes erschaffen wurde. Ihr gewinnt Länder aus den Fängen der Dunkelheit zurück, baut eine ganze Stadt und verteidigt diese gegen Angreifer. Zudem erkundet ihr die Gegend, sammelt Ressourcen und handelt mit anderen Spielern. Der Closed Alpha-Test für das Spiel lief vom 2. bis zum 5. März 2023 auf Steam. Coreborn: Nations of the Ultracore hat noch kein festes Release-Datum, soll aber noch 2023 in den Early Access starten und 2024 vollständig veröffentlicht werden. Zunächst wird das Spiel für PC erscheinen, danach sind weitere Veröffentlichungen für Konsolen und Mobile geplant. Auf Discord teilen die Entwickler regelmäßig Neuigkeiten zum Spiel und informieren über aktuelle Playtest-Möglichkeiten.