Ein Survival-Game, das so wichtig wird, wie WoW für MMORPGs? Deutsche Entwickler wollen das schaffen

Hauke Gerdes ist unter anderem von den Rocket Beans bekannt für seine Pen&Paper-Geschichten. Er hat mit Freunden das Studio Blankhans gegründet. Ihr neues Survival-Game “Coreborn: Nations of the Ultracore” befindet sich jetzt in der Alpha und soll noch dieses Jahr im Early Access starten. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hat die Gründer im Interview.

Coreborn: Nations of the Ultracore ist ein kommendes Multiplayer-Survival-Game, das in einer Fantasy-Welt namens Ultracore spielt. Ihr befindet euch in Tormentosia, das von Sorgoth, dem Verschlinger der Welten, bedroht wird.

Die Königreiche dieser Welt schließen sich zusammen, um Ultracore zu erschaffen, ein Schild, das einen Teil des Landes schützt. Ihr müsst Ländereien zurückerobern, Städte bauen und erweitern, euch vor Angriffen verteidigen.

Coreborn ist ein reines PvE-Game, das vor allem vom Aufbau einer gemeinsamen Welt leben soll.

Gründer vom Blankhans im Interview

Leya hat mit den Gründern von Blankhans darüber gesprochen, wie sie ihr ambitioniertes Projekt wahrmachen wollen. Denn der Plan ist, mit Coreborn eine so große Spur in der Gaming-Landschaft zu hinterlassen, wie es eins World of Warcraft war.

Sie philosophiert mit den deutschen Entwicklern über das Survival-Genre an sich und wo sich da die Reise hin entwickelt. Außerdem sprechen sie auch darüber, warum so viele Games, die sich auf PvP stürzen, oft scheitern.

Coreborn lädt dieses Wochenende zum Test auf Steam ein, zeigt Gameplay und Open World