gamescom 2023: Die Indie Arena lohnt sich vor allem wegen eines Survival-MMOs auf Steam – Und ihr müsst nicht mal lange anstehen

Das deutsche Entwicklerstudio Blankhans arbeitet an einem neuen Survival-MMO namens Coreborn: Nations of the Ultracore. Es spielt in der Pen&Paper-Welt von ...

Falls ihr euch dazu entscheidet, in diesem Jahr die gamescom zu besuchen, solltet ihr Coreborn deshalb definitiv einen Besuch abstatten. Es ist das einzige MMO, das in der Indie Arena zu finden ist.

Der große Vorteil bei Coreborn ist außerdem, dass es nicht in den Haupthallen zu finden ist. Hier ist der größte Besucheransturm, da in diesen Hallen die AAA-Spiele vorgestellt werden. Doch das geht mit langen Wartezeiten einher: Sechs Stunden Wartezeit für ein Spiel sind dabei nicht einmal das Maximum.

Wieso lohnt sich ein Besuch auf der gamescom? Auf der gamescom könnt ihr Spiele kostenlos ausprobieren und so testen, ob ein Spiel etwas für euch sein könnte. Sollte euch das Spiel beim Anzocken nicht gefallen, müsst ihr erst gar nicht die 24,99 Euro dafür in die Hand nehmen.

Coreborn: Nations of the Ultracore – Stadt-Angriffe, NPCs und Waffen-Crafting

Die Welt war Teil eines Pen&Paper-Formats bei den Rocket Beans und basiert auf dem Open-Source-Regelwerk „How to be a Hero“.

Was ist Coreborn? Coreborn ist ein Survival-MMO, bei dem klassische Elemente aus dem Genre vertreten sind. Dazu zählen Bauen, Craften und Action-basierte Kämpfe. Mithilfe von Ressourcen, die wir in der Welt sammeln, können wir Gebäude, Waffen, Ausrüstung und Essen herstellen.

Das Survival-MMO Coreborn ist vor wenigen Wochen im Early Access auf Steam erschienen und kann auf der gamescom 2023 angezockt werden. So könnt ihr das Spiel testen, bevor ihr 24,99 Euro investiert. Mit Coreborn hat der Indie Arena Booth also in 2023 mindestens einen Titel, den ihr euch unbedingt anschauen solltet.

