Deutsches RPG wurde 2022 von allen gefeiert, plötzlich hagelt es schlechte Bewertungen und keiner weiß, warum

Letztes Jahr feierte das in Deutschland entwickelte, von klassischen JRPGs inspirierte Chained Echoes große Erfolge, etwa auf Steam. Auf Metacritic ist der Wertungsschnitt der PC-Version auf hohen 91 und damit auch eins der besten Spiele 2022. Doch plötzlich hagelte es negative User-Reviews und keiner kennt den Grund.

Was ist passiert? Chained Echoes ist nicht nur bei Steam “sehr positiv” bewertet, sondern auch auf Metacritic mit “Must Play” gekennzeichnet. Auf Twitter postete der Head of Product von DECK13, dass es aber plötzlich zig negative User-Bewertungen hagelte:

Die Bewertungen sind auch nur reine Bewertungen ohne Reviews oder Begründung, weswegen die Gründe nur schwer einschätzbar sind. Vor allem 5 Monate nach Release.

Normalerweise kann man durch geschriebene Bewertungen oder einen plötzlichen Skandal erahnen, woher die negativen Bewertungen kommen. Beispielsweise war 2020 der „Monster Hunter“-Film für schlechte Bewertungen bei Monster Hunter World verantwortlich.

Was könnten die Gründe sein? Es lässt sich schwer erahnen, woher der plötzliche Aufschrei gegen das Spiel kommt. Eine Vermutung wären nicht vorhandene Lokalisationen in verschiedenen Sprachen.

So erhält der Entwickler öfter Anfragen, Chained Echoes in neue Sprachen zu übersetzen. Aufgrund der Länge des Spiels, der hohen Kosten und der vermutlich kleinen Verkaufszahlen in diesen Regionen lohnt sich eine Übersetzung für Chained Echoes nicht abseits der 4 vorhandenen Sprachen.

Gleichzeitig übt der Head of Product Michael Hoss Kritik an Metacritic. In einem Interview mit GamesRadar+ spricht er über die Probleme kleinerer Entwickler mit einem solchen Review-Bombing.

Wieso ist Review-Bombing so schlimm? Hoss meinte zwar, Chained Echoes erleide abseits der nervigen Situation keine bleibenden Schäden durch das Review-Bombing. Er spricht aber sich aber auch für kleinere Indie-Firmen aus, die durch Review-Bombing massiven Schaden an ihren Verkäufen erleiden können.

Während ein The Last of Us 2 damit umgehen kann, kann ein kleiner Indie-Titel wirklich leiden. Auch in seinem Tweet kritisierte er Metacritic (oben eingebunden), die anscheinend nur bei AAA-Games reagieren. Zum Review-Bombing von The Last of Us 2 entbrannte damals eine Diskussion, die Metacritic zu einer Änderung bewegte.

Auch über psychische Schäden spricht er und sagt, dass Review-Bombing auf Metacritic nur der Anfang sei und bis zu Belästigung und Hass-Mails führen könne. Post-Release Depression existiert und all diese Dinge tun Menschen weh. Und ich hasse das.

Immerhin scheinen die negativen Reviews nach dem Aufschrei endlich entfernt worden zu sein, und Chained Echoes hat auf Metacritic wieder die ursprüngliche User-Wertung.

