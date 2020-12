Auf Steam läuft Review-Bombing gegen Monster Hunter: World – Der Film ist schuld

Monster Hunter: World verzeichnet auf Steam einen starken Spike an negativen Reviews. Der Grund für das Bombing ist eine Passage aus dem Film zum Spiel, der in China nach einem Tag aus den Kinos entfernt wurde.

Was ist passiert? Der Film zur Monster-Hunter-Franchise mit Mila Jovovich kam am 4. Dezember in die chinesischen Kinos und sorgte für eine große Welle von Aufregung auf chinesischen Social-Media-Platformen wie Weibo. Grund dafür war ein Witz, den zwei Nebencharaktere in einer Szene gemacht hatten.

Der Film wurde daraufhin schon am nächsten Tag auf Anweisungen der Behörden aus den Kinos genommen, doch dabei blieb es nicht. Es folgte hartes Review-Bombing des Spiels Monster Hunter: World auf Steam durch chinesische Spieler, die über 2.000 schlechte Reviews für das Spiel verfassten:

„Capcom ist für mich gestorben!“

„Wegen dem Rassismus in dem [Monster Hunter] Film empfehle ich dieses Spiel nicht.“

Über 2.000 negative Review flatterten bei Steam zu MHW ein und es kommen weitere.

Was wurde im Film gesagt? In der besagten Szene aus dem Film fahren zwei der Soldaten aus dem Team von Mila Jovovich in ihrem Kampffahrzeugt. Ein männlicher weißer Charakter und der asiatische Charakter, der von dem Schauspieler Jin Au-Yeung gespielt wird.

Der Charakter von Jin sagt während der Fahrt „Look at my knees!“ (Schau meine Knie an).

Der weiße Schauspieler antwortet darauf „What kind of knees are these?“ (Was sind das für Knie?).

„Chi-nese!“ antwortet der Charakter von Jin als Reim.

Während die Szene als ein kameradschaftlicher Joke unter Soldaten rüberkommen sollte, sorgte gerade die Passage für einen Ausbruch von Ärger auf chinesischen Social Media.

Die Szene wurde auf Twitter und YouTube aufgrund von Copyrights entfernt.

Warum ist das ein Problem? Der Reim ist eine Anlehnung an einen rassistischen Kinderreim, der folgendermaßen klingt: „Chinese, Japanese, dirty knees, look at these“. Der Reim wurde dafür verwendet, um asiatische Kinder zu diskriminieren. Er wurde von Gesten begleitet, mit denen sich man die Augen verengte, um so die asiatische Augenform nachzuäffen.

Dieser Reim wurde gegen Kinder genutzt, deren Eltern in den Westen ausgewandert waren und gilt in China als äußerst beleidigend. Zudem wurde die Szene in den Untertiteln mit einem Idiom übersetzt, der die Übersetzung völlig veränderte.

In den Untertiteln erschien die Phrase 男儿膝下有黄金. Es ist eine Redewendung darüber, dass Männer „Gold unter ihren Knien“ haben und nur „vor dem Himmel und ihrer Mutter niederknien“. Es bedeutet in etwa, dass sie Würde haben müssen und nicht so einfach niederknien dürfen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

In Verbindung mit dem rassistischen Reim mit den „dreckigen Knien“ wurde der Ton der Szene laut dem Finanz-Analyst und China-Spezialisten Daniel Ahmad noch mal deutlich verschärft.

Was sagt Capcom? Die Produktion des Films wurde von unter anderem Constantin Film, Screen Gems und Tencent Pictures übernommen und der Entwickler Capcom hatte damit relativ wenig zu tun. Dennoch bekamen sie einen großen Teil der Aufregung ab.

Auf der chinesischen Social-Media-Platform Weibo veröffentlichte Capcom ein Statement darüber, dass sie sich der schwierigen Situation bewusst sind. Der Entwickler betonte, nicht der Produzent des Films zu sein und versprach, sich mit den entsprechenden Firmen in Verbindung zu setzen und das Problem zu lösen.

Wie geht es jetzt weiter? Nachdem der Film nun aus allen chinesischen Kinos abgezogen wurde, ist sein weiteres Schicksal noch unklar. Der Finanz-Analyst Daniel Ahmad schätzt allerdings, dass ein vollständiger Verbot des Films in China für die Produktionsfirma einen Verlust von mindestens 30 Millionen Dollar bedeuten würde.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Ebenfalls ist unklar, wie die Szene mit dem Witz an der chinesischen Zensur und Lokalisierung vorbeikam. Es besteht wohl noch die Option, dass der Film in die Kinos zurückkehren könnte, sobald die entsprechende Stelle rausgeschnitten wurde. Ob sie genutzt wird, ist schwer zu sagen.

Was das Spiel Monster Hunter: World betrifft, so hat die Review-Bombing-Welle mittlerweile nachgelassen, auch wenn weiterhin neue Reviews reinkommen. Steam hat außerdem eine Warnung bezüglich der neuen negativen Reviews rausgegeben.

Sie wurden entsprechend gekennzeichnet und die Steam-Seite von MHW gibt an, dass diese Reviews aktuell untersucht werden. Sollten sie als „off-topic“ eingestuft werden, werden sie aus der Wertung des Spiels entfernt.

Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass MHW auf Steam mit schlechten Reviews bombardiert wurde.