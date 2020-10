Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Während es immer wieder Lob für das Aussehen der Monster gibt, wird in einem Großteil der Kommentare kritisiert, dass der Film sich sehr weit weg vom klassischen Monster Hunter anfühlt. Das Setting „Militär-Trupp gegen Monster“ scheint insgesamt nicht das zu sein, was viele sich vorgestellt hatten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So sieht das Fan-Echo aus: Die deutsche Version des Trailers bei KinoCheck (via YouTube) steht aktuell bei 1.106 Daumen hoch, während 228 nach unten zeigen. Die englische Variante (via IGN) steht bei 12.134 likes, bei 4.673 Daumen nach unten.

Wann startet der Film? Der Film soll am 03. Dezember in die Kinos kommen. Der erste Teaser hatte viel Kritik geerntet – wie sieht das beim neuen Trailer aus?

Plötzlich zieht ein dunkler Sturm auf, Blitze treffen die Markierungen und der Soldatentrupp wird in einer Parallelwelt gezogen. Hier treffen sie nun auf den Diablos, der nur mit einem „Ach du Scheiße“ kommentiert wird. Überhaupt fallen in dem Trailer viele wie „typisch Actionfilm“ wirkende Sprüche:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

In dem wird mehr vom Team rund um „Captain Artemis“, gespielt von Milla Jovovich, gezeigt. Und auch der Diablos aus dem Teaser taucht wieder auf. Aber diesmal ist auch ein kurzer Einblick in die Story zu sehen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × 8 = 32

Insert

You are going to send email to