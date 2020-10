Film zu Monster Hunter hat seinen 1. Teaser – Was zur Hölle ist das?

Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Wir müssen also abwarten, wie der Film letztendlich wird. Mein Hype ist jetzt auf jeden Fall gedämpft. Vielleicht ist das aber auch gut so, dann kann mich der Film doch noch positiv überraschen.

Die Erwartungen an den Film sind nach dem Teaser bei manchen auf ein Minimum reduziert worden. Einige schließen vom ersten Eindruck des Teasers auf die allgemeine Qualität des Films. So schreibt der User 101 Snow:

Das sagen die Fans: Auch die User lassen auf YouTube kaum ein gutes Haar an dem Teaser. Die 21000 Daumen nach unten (bei 11.400 nach oben) senden ein klares Signal. So sagt der User lurgee:

Das bietet der Teaser: Der kurze Trailer beginnt mit den Worten „What the hell is that?“, also „Was zur Hölle ist das?“. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Anschließend wird die kleine Truppe von einem Monster aus dem Sand angegriffen, ein Diablos.

Als Fan der Monster-Hunter-Reihe und mit über 1000 Stunden in Monster Hunter World freute ich mich tatsächlich auf den Film. Meine Erwartungen waren jedoch vorsichtshalber nicht allzu groß. Viele Verfilmungen von Spielen sind bekanntlich nicht so pralle, ähnlich wie Realfilme von Animes.

Worum geht es? Zum Inhalt des Films ist bislang wenig bekannt. In den Hauptrollen sind Milla Jovovich als Soldatin Lt. Artemis, die mit ihrem Team durch einen Standsturm in eine fremde Welt gelangt. Die schrecklichen Monster, auf die sie dort treffen, sind immun gegen ihre gewöhnlichen Waffen.

