Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Ihr könnt also mit zwei Fatalis-Teilen die Geheimnisse der jeweiligen Skills schon früher freischalten und sie dadurch höher ausrüsten, ohne an die jeweilige Anzahl Set-Teile gebunden zu sein. Das bringt euch ungeahnte Flexibilität in der Auswahl eurer Skills.

So sind die Fertigkeiten: Wie ihr es gewohnt seid, könnt ihr mit Fatalis eine neue Rüstung freischalten. Die gibt es erneut in einer Alpha- und einer Beta-Version, wobei erstere mit mehr Fähigkeiten und letztere mit mehr Sockeln für Dekorationen daher kommt. Die Rüstungs-Boni sehen wie folgt aus:

Ansonsten könnt ihr den Fatalis mounten, indem ihr eure Klammerklaue einsetzt und könnt ihn dann verprügeln. Eure Klaue hat durch das Titel-Update 5 außerdem an Stärke gewonnen. Ihr könnt mir ihr nun leichter und länger verwunden, in Abhängigkeit von euer Waffe.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der Kampf gegen Fatalis: Wie zu erwarten war, haut euch Fatalis gefährliche Feuerattacken um die Ohren. Hinzu kommt seine Schnelligkeit, ihr müsst euch also außerdem vor seinem Schwanz und Krallen in Acht nehmen.

Habt ihr ihn geschlagen, kommen weitere Cutscenes, die für Gänsehaut sorgen und schöne Erinnerungen an die Anfangszeit wecken. Wir wollen an diesem Punkt allerdings gar nicht zu viel verraten. Letztendlich kommt es dazu, dass ihr den Fatalis besiegen müsst.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sechs − 3 =

Insert

You are going to send email to