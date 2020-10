Monster Hunter World ist ein Action-RPG, in dem Ihr in die Rolle eines Monster-Jägers schlüpft. Begebt Euch auf die Spuren von mächtigen Bestien und erlegt sie ...

Das ist es auf jeden Fall, wenn man bedenkt, dass Captain Artemis in eine fremde Welt gerät, von riesigen Monstern angegriffen wird und dann auch noch eine mehr oder minder Katze Interesse an ihr bekundet. Wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass der charmante Chef-Koch für einige Lacher im Film sorgen wird.

Der Miauskuläre Koch ist aus Monster Hunter World bekannt. Dort ist er der Koch in der Hauptstadt Astera, die es bereits im Grundspiel gab. In dieser Kantine könnt ihr Essen und damit euren Charakter für Missionen stärken.

So sollen Palicos auch eine Rolle in dem neuen Streifen spielen, ein Monster Hunter ohne die Katzenbegleiter wäre undenkbar. Und vor allem ist der beliebte Chef-Koch aus Monster Hunter World auch mit dabei. Sein Auftritt und die Beziehung zur Protagonistin sind jedoch ein wenig anders, als man vielleicht vermuten mag.

