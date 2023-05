Neues Spiel auf Steam kostet nur 5 €, ist ideal für ein gemütliches Zocker-Wochenende

Wall World erschien im April neu auf Steam (PC). Das kleine Indie-Spiel gibt es für wenig Geld auf der Plattform und es dauert nicht lang, um es durchzuspielen. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat Wall World einen entspannten Urlaub zu verdanken und auch auf Steam kommt es äußerst gut an.

Was ist das für ein Spiel? Wall World spielt in einer fiktiven Welt, in der die Menschen nur noch ein Leben „an der Wand“ kennen. Buchstäblich. Eine riesige Wand erstreckt sich vom Boden bis in den Himmel, etwas anderes gibt es nicht.

Am Fuß wartet der Ozean, wer sich zu weit nach oben wagt, wird von fiesen, schwarzen Schleim-Kreaturen angegriffen. Die Menschen selbst leben irgendwie in und von der Wand. Ihr spielt einen Erkunder, der in seiner Robo-Spinne an der Wand nach wertvollen Metallen sucht.

Regelmäßig greifen euch dabei Wesen an, die euch aufhalten wollen. Spätestens alle 20 Minuten kommt ein Bosskampf dazu. Wird die Spinne zerstört, geht’s zurück zur Basis und ihr müsst neu anfangen.

Was macht Wall World so gut? Wall World ist ein sogenanntes „Roguelite“-Spiel: Jedes Mal, wenn ihr startet, fangt ihr wieder bei 0 an und sucht in prozedural generierten Minen nach Ressourcen und Waffen und verbessert eure Ausrüstung.

Über ein zusätzliches System lassen sich außerdem Upgrades für die Spinne sammeln, sodass diese schneller wird, mehr aushält oder neue Minen beim Öffnen sofort ein Stück weit freilegt.

Dabei bietet Wall World versteckte Geheimnisse, durch die ihr mehr von der Story der Welt erfahrt oder das Ende erspielen könnt. Denn euer Entdecker findet geheimnisvolle Schlüssel, die anscheinend etwas mit euren „Vorgängern“ und den fiesen Feinden zu tun haben.

Besonders gelungen ist allerdings das Sound-Design. Der Walker hört sich richtig schwer und mächtig an, die Waffen machen Spaß und ich kichere wie ein Kind bei seinem ersten Böller, wenn ich mit einem Granatenwerfer besonders harte Gegner sprenge.

Kein AAA-Hit, aber perfekt für ein Wochenende

Auch, wenn Wall World mit seiner Retro-Grafik simpel aussieht, packt mich persönlich vor allem das Gameplay von Looten und Leveln. Einfach anfangen, bohren und besser werden macht Laune, zumindest für die Dauer.

Ich war nach lediglich 21 Stunden schon mit Wall World durch mit allen Erfolgen, bis auf einen. Wer Zeit hat, ist also locker an einem Wochenende fertig. Vor allem, wenn die Freunde gerade beschäftigt sind, ist das perfekt – denn Wall World ist ein reiner Singleplayer.

Für gerade mal 4,99 € auf Steam denke ich, dass ich da einen ziemlich guten Deal geschlossen habe. Und das ist kein Angebot, sondern der Standard-Preis. Auch andere Nutzer sehen das so: 91 % positive Wertungen sprechen für sich.

Als ich das Ende freigespielt habe, war ich zum einen zufrieden, endlich mal wieder ein Spiel durch zu haben, aber auch recht erstaunt darüber, mit wie wenigen Mittel Entwickler ein tolles Gefühl vermitteln können. Nur die Idee muss eben stimmen.

Wall World ist sicherlich Geschmackssache. Aber wenn ihr zumindest ein wenig Bock auf Indie-Games habt und nicht überall die beste Grafik braucht, lohnt sich ein Blick. Dass ich Wall World mag, sollte übrigens gar nicht so sein:

