Steam: Neues Survival-MMO ist jetzt in der Open Beta – Entwickler im Interview: „Wenn ihr Spieler seht, soll das gut sein“

Coreborn: Nations of the Ultracore ist aktuell in einer Open Beta und lässt euch für eine Woche das neue Survival-MMO mit reinem PvE austesten. MeinMMO-Redakteur Maik hat mit dem Creativ Director Hauke Gerdes eine Runde gezockt und über Neuerungen gesprochen.

Was gibt es hier zu sehen? Ab dem 18. Juli 2023 geht Coreborn: Nations of the Ultracore in den Early Access. Vorher könnt ihr im Rahmen des „Steam Fest“ einen Blick auf das Spiel werfen, das ganz eigene Wege bei seinem Survival-Ansatz geht.

So gibt es kein PvP wie bei den meisten großen Vertretern des Genres. ARK, Conan Exiles oder Rust bieten zwar auch viel PvE, doch man merkt oft, dass der Fokus zu einem gewissen Teil auf dem PvP liegt.

Coreborn geht einen anderen Weg: Reines PvE. Ein Survival-Game mit großem Fokus auf die sozialen Komponenten des Gamings – ohne euch dabei zu zwingen, dass ihr euch mit unbekannten Spielern abgeben müsst.

Es soll gut sein, einen anderen Spieler zu treffen. Man bekommt doppelt Holz von einem Baum, ihr könnt euch beim Kämpfen helfen und wenn ihr eine Basis in den Bergen braucht für eure Grind-Ausflüge, dann fragt bei der örtlichen Stadt, ob sie euch aufnehmen.

Für einen tiefen Einblick ins Spiel und die Vision hinter Coreborn: Nations of the Ultracore, schaut euch unsere Videos mit dem Interview mit Hauke Gerdes an. Ihr bekommt viel von der Welt zu sehen, einen Einblick ins Gameplay und Hauke erklärt Neuerungen im Vergleich zu den vorherigen Tests.

Das komplette Interview ist in drei Parts aufgeteilt:

Die Vision des Survival-MMOs und das neue Kampfsystem

Die Welt, Events und das überarbeitete Bau-System

Stadt-Angriffe, NPCs und Waffen-Crafting

Hier findet ihr die einzelnen Videos, beginnend mit Part 1:

Part 2:

Part 3:

