Ihr könnt ein neues Survival-MMO von einem deutschen Story-Genie testen, aber nur 2 Tage lang

Wenn ihr das kommende Survival-Game Coreborn: Nations of the Ultracore ausprobieren wollt, habt ihr nun die Möglichkeit dazu, euch für die anstehende Technical Beta bei Steam anzumelden. Aber Vorsicht, die Beta läuft nur 2 Tage. Wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr hier.

Wie kommt ihr in die Beta? Bei der Beta handelt es sich genauer gesagt um die Technical Beta von Coreborn: Nations of the Ultracore. Diese findet vom 31. Mai bis 1. Juni 2023 statt. Passend dazu lädt Entwicklerstudio Blankhans ein, an der Beta teilzunehmen (via discord). Dabei gibt es 2 Möglichkeiten:

Falls ihr Alpha-Tester gewesen seid, wird das Spiel in eurer Steam-Bibliothek samt der technischen Beta in eurer Spielbibliothek erscheinen.

Für alle anderen Interessenten gilt: Registriert auch für die Beta von Coreborn über Steam (via Steam). Mit etwas Glück werdet ihr dann als Teilnehmer auserkoren. Am 18. Juli startet dann der Early Access auf Steam



Was soll in der Technical Beta getestet werden? Laut dem Entwicklerstudio Blankhans soll der Fokus dieser Beta auf den technischen Aspekten des Spiels liegen. So soll es ein Stresstest für die Systeme und Server des Spiels werden. Genau wie Diablo 4 mit seinem Server Slam möchte der Entwickler sicherstellen, dass die Performance zum Release von Coreborn auch stimmt.

Coreborn: Nations of the Ultracore ist ein reines PvE-Survival Spiel

Was ist das für ein Spiel? Coreborn möchte das World of Warcraft im Survival-Genre werden. Ein ambitioniertes Ziel, was nach bisherigen Informationen aber durchaus vielversprechend klingt. Anders als die Konkurrenz möchte Studio Blankhans einen Survival-Titel schaffen, der ausschließlich auf PvE setzt.

Schaut euch hier dazu unser Interview mit den Machern von Studio Blankhans an.

Coreborn spielt dabei in der Fantasiewelt Ultracore. Dabei startet ihr in Tormentosia. Dies wird allerdings von Sorgoth, dem Verschlinger der Welten, bedroht. Deswegen stellt Ultracore einen gemeinsamen Schild dar, welcher durch die Königreiche erschaffen wurde und Teile der Welt schützen soll.

Eure Aufgabe ist es, die Ländereien zurückzuerobern, dabei Städte zu bauen und zu entwickeln, aber auch, sich vor Angriffen zu verteidigen. Verantwortlicher hinter dem Spiel ist Hauke Gerdes, unter anderem von den Rocket Beans bekannt für seine Pen&Paper-Geschichten.

Was haltet ihr von Surival-Games? Könnte ein reines PvE-Survival-Game ähnlich Eindruck hinterlassen wie damals World of Warcraft im Genre der MMORPGs? Schreibt dazu in unsere Kommentare.

Möchtet ihr weitere Survival-Titel ausprobieren, solltet ihr dazu folgenden Artikel nicht verpassen: die 25 besten Survival-Games 2023 für PlayStation, PC und Xbox.