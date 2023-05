Steam: Das neue Survival-MMO Nightingale setzt auf offene Fantasy-Welt – Verschiebt Release um mehrere Monate

Nightingale verschiebt seinen Release um mehrere Monate. In einem Video spricht der CEO des Entwicklerstudios über die Hintergründe.

Was ist das für ein Spiel? Nightingale (PC) ist ein kommendes Survival-MMO, das auf Steam erscheint. Der von Inflexion Games entwickelte Titel spielt in einer offenen Fantasy-Welt, die in einem viktorianischen Stil gehalten ist.

Das Setting verspricht dementsprechend Elemente des industrialisierten Englands mit Feenwesen und Monstern zu mischen. Dabei erkundet ihr eine neue Welt und verfolgt das Ziel, euch dort ein Leben aufzubauen. Doch in der neuen Welt lauern überall Gefahren, die euch um das Leben trachten.

Wann ist der neue Release? Nightingale sollte ursprünglich bereits 2022 im Early Access erscheinen, doch der Release wurde in der Zwischenzeit auf die erste Jahreshälfte 2023 verlegt.

Am 17. Mai 2023 gab Inflexion Games bekannt, dass der Early-Access-Release von Nightingale ein weiteres Mal auf den Herbst 2023 verschoben wird.

Inflexion Games will Gesundheit des Teams schützen

Weshalb wird der Release verschoben? In einem Video auf YouTube sprach Inflexion Games CEO Aaryn Flynn über die Gründe der Verschiebung. Diese erlaube es dem Team weiterhin Fortschritt bei der Entwicklung zu erzielen, und dabei die Gesundheit der Entwickler zu schützen.

Der Grund für die Verschiebung des Veröffentlichungsdatums ist einfach: Der Playtest-Prozess funktioniert. Das Feedback, das wir von den Spielern erhalten haben, war von unschätzbarem Wert und die zusätzliche Zeit

wird es uns ermöglichen, die gemachten Fortschritte fortzusetzen, ohne die Gesundheit unseres Teams zu gefährden. Inflexion Games CEO Aaryn Flynn via YouTube

Welche Arbeiten stehen in der Zwischenzeit an? Aaryn Flynn hat in dem Video auch einige Einblicke in die bevorstehende Arbeit gegeben, die das Team in der neu gewonnenen Zeit angehen möchte.

Dazu gehören verschiedene “Quality of Life”-Verbesserungen, die beispielsweise die Animationen der Werkbank betreffen, sowie die fortlaufende Arbeit an den sogenannten Realms, um diese so mystisch wie möglich zu gestalten.

Außerdem steht ein Upgrade auf die neuste Version der Unreal Engine auf dem Plan.

Falls ihr nicht bis Herbst warten und schon vorher mit einem neuen Survival-Game starten wollt, werdet ihr vielleicht in unserer Liste mit den 25 besten Survival-Games 2023 für PlayStation, PC und Xbox fündig.