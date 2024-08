Eines der besten Survival-Games 2024 stirbt gerade auf Steam – Entwickler zeigen Pläne, um es zu retten

Die Entwickler seien jedoch bereits zufrieden mit dem, was Nightingale im Kern ausmacht. Das Fantasy-Setting sei das, was man mit Nightingale habe zeigen wollen. Lediglich die tatsächliche Vision des Spiels habe man noch nicht vermitteln können. Wegen des einzigartigen Settings ist Nightingale sogar eines unserer besten Survival-Games für PC, PlayStation und Xbox.

Im Video erklären der CEO von Inflexion Games, Aaryn Flynn, und Art and Audio Director Neil Thomson darüber, was nun besser werden soll und wann das nächste große Update ansteht. Zu den neuen Inhalten und Features für Nightingale zählen etwa:

This Is Nightingale – Extended Gameplay Overview

So steht es gerade um Nightingale: Das Spiel ist seit Februar 2024 für den PC auf Steam im Early Access spielbar. Mit über 47.000 Spielern zum Start ist der Release sogar recht erfolgreich gewesen. Mittleweile spielen noch im Schnitt etwa 400 Spieler mit knapp über 1.000 in der Spitze (via steamcharts ).

