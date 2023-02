In einem idyllischen Spiel auf Steam baut ihr euch eine Farm in Australien – Stammt von einer einzigen Person

In dem Steam-Spiel „Dinkum“ baut ihr euch ein neues Leben auf einer Insel auf. Das Game ist bereits im Early Access sehr beliebt bei den Spielern.

Dinkum ist ein Lebens- und Bausimulator, der euch in eine Gegend versetzt, die an Australien angelehnt ist. Auf einer Insel startet ihr den Neuanfang, lernt die Bewohner kennen und baut euch ein eigenes Zuhause sowie eine ganze Stadt auf.

Das Spiel befindet sich aktuell noch im Early-Access und wird voraussichtlich auch noch mindestens ein Jahr den Status beibehalten.

Dinkum wird von einem einzigen Entwickler namens James Bendon kreiert. Dieser hat bereits 3 Jahre lang an dem Game gearbeitet, bis es im Early Access erschien. Auf Steam schreibt er: Zwar sei das Spiel inzwischen schon sehr gut spielbar, jedoch möchte der Entwickler noch einige Elemente hinzufügen, bis es sich “vollständig” anfühle.

Das Spiel ist auf dem Steam Deck spielbar, erfordert jedoch etwas Extra-Aufwand bei der Interaktion oder Konfiguration.

Wie sieht das Gameplay aus? Auf der Insel Dinkum angekommen, baut ihr eine Bleibe auf, die ihr nach und nach zu einer stattlichen Farm erweitert. Ihr könnt Pflanzen anbauen, Nutztiere wie Hühner, Schafe oder Kühe halten oder euch einen Riesen-Wombat als Haustier zulegen.

Dabei baut ihr den Ort von einem einzelnen Zelt zu einem ganzen Städtchen aus. Erledigt Aufträge für Besucher der Insel, sodass sie bleiben. Je glücklicher die Personen sind, desto mehr wird eure Stadt weiter wachsen. Mit neuen Leuten kommen auch mehr Shops hinzu, in denen ihr bestimmte Waren, wie Werkzeuge oder Kleidung, kaufen könnt.

Erkundet eure Umgebung und sammelt Ressourcen: geht Fischen oder fangt Insekten, um die Museums-Sammlung zu erweitern, Nahrung zu beschaffen oder euch etwas Taschengeld zu verdienen.

Achtet dabei aber auch auf die Gefahren der Natur. Denn Raubtiere wie Krokodile können euch angreifen. Ihr seid aber nicht wehrlos. Ihr könnt Tiere etwa mit einem Speer attackieren oder sie mit euren Fallen einfangen.

