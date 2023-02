Neuer Free2Play-Shooter auf Steam lässt euch die halbe Map sprengen – Startet bald eine Beta

Mit The Finals startet bald ein neuer PvP-Shooter einen Closed-Beta-Test, für den ihr euch auf Steam registrieren könnt.

Was ist das für ein Spiel? The Finals ist ein kommender First-Person-Shooter, der von Embark Studios entwickelt wird und als Free2play-Titel auf PC via Steam, auf PS5 und auf Xbox Series X|S erscheint.

The Finals setzt auf actiongeladene PvP-Gefechte, in denen ihr zahlreiche Waffen, verschiedene Gadgets sowie die Zerstörbarkeit der Maps nutzen könnt, um einen Vorteil gegenüber euren Kontrahenten zu erhalten.

Generell sollt ihr in The Finals alle Karten verändern können, um daraus einen taktischen Nutzen zu ziehen. Doch ob ihr ganze Gebäude unter euren Gegnern wegsprengt, soll euch selbst überlassen sein. Ihr stellt euer Loadout frei zusammen und wählt die von euch genutzten Waffen, Fertigkeiten und Geräte.

So könnt ihr beispielsweise auch auf Chaos und Zerstörung verzichten und euch mit einem Katana an eure Gegner heranschleichen, um sie möglichst lautlos zu eliminieren.

Die Maps selbst werden Arenen genannt. In ihnen treten die Spieler in einer Art Gameshow gegeneinander an und spielen um den Sieg.

Den Trailer zur Closed-Beta binden wir euch hier ein:

Wann startet die Closed Beta? The Finals startet am 07. März 2023 eine zweiwöchige Closed Beta auf Steam.

Wenn ihr an der Closed Beta teilnehmen wollt, müsst ihr auf der Steam-Seite des Shooters einen Zugriff anfragen. Solltet ihr für den Beta-Test zugelassen werden, erhaltet ihr eine Benachrichtigung per E-Mail. Wie großzügig die Entwickler dabei sind, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Was denken Shooter-Fans über The Finals? Auf YouTube haben sich einige Shooter-Fans zu The Finals beziehungsweise zu dem neuen “Closed Beta”-Trailer geäußert. Der Grundtenor ist dabei äußerst positiv, viele Spieler die gezeigten Szenen.

Futives: “Der temporeiche First-Person-Shooter, auf den wir alle gewartet haben!”

ZekQc: “Die Leute, die diese Trailer machen, verdienen eine Gehaltserhöhung!”

FotaSteam: “Das sieht schon lustig aus. Endlich wird jemand ein wirklich lustiges Spiel veröffentlichen.”

tpenamon: “Kann es kaum erwarten. Die Alpha war fantastisch und spielte sich genau wie der Trailer”

Der Shooter-Fan ShaddyDaShadow konnte sich einen kleinen Seitenhieb gegen das viel kritisierte Battlefield 2042 nicht verkneifen und schrieb: “Hier sind also all die Talente von DICE hingegangen”. Damit spielt er darauf an, dass die Macher von The Finals, Embark Studio, ehemalige DICE- und Battlefield-Mitarbeiter wie Patrick Söderlund und Robert Runessson in ihren Reihen haben.

Embark Studios arbeitet neben dem PvP-Shooter The Finals auch an dem Loot-Shooter ARC Raiders, der ursprünglich bereits 2022 erscheinen sollte, jedoch verschoben wurde.

Eine der letzten Shooter-Hoffnungen 2022 war ein Loot-Shooter wie Destiny – Aber auch der wird nun verschoben