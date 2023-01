Neuer Koop-Shooter auf Steam lässt euch gegen Monster aus dem Fegefeuer kämpfen – Bietet eine kostenlose Demo

In dem Horden-Shooter Perish (PC), der in wenigen Wochen auf Steam veröffentlicht wird, kämpft ihr im 4-Spieler-Koop gegen Monster aus dem Fegefeuer. Auf MeinMMO erfahrt ihr, worum es in dem Spiel geht und was es euch bietet.

Was ist das für ein Spiel? Perish ist ein Horden-Shooter von dem Indie-Entwickler „ITEM42“, in dem ihr kooperativ mit bis zu vier Spielern gegen Kreaturen aus dem Fegefeuer kämpft.

Ihr verkörpert in dem actionreichen Titel einen sogenannten „Amyetri“. Das sind körperliche Geister, die dazu verdammt sind, ihr Dasein im Fegefeuer zu verbringen.

Um letztendlich Zutritt zu dem Elysium, der letzten „Ruhestätte der würdigsten Seelen“ und einem „Ort kosmischer Offenbarungen“, zu erhalten, müsst ihr 12 Aufgaben von mysteriösen Priestern erfüllen sowie verschiedene Bossgegner besiegen.

Außerdem besitzt Perish Roguelite-Elemente. Das heißt: Solltet ihr bei dem Lösen einer Aufgabe sterben, werdet ihr laut Entwickler an dem Ort wiederbelebt, an dem ihr die Aufgabe begonnen habt und müsst sie anschließend erneut erfüllen (via perishgame.com).

Perish-Release noch 2023

Was wissen wir zum Release? Perish wird noch dieses Jahr, am 02. Februar 2023 für PC auf Steam, GOG.com und im Epic Games Store veröffentlicht.

Bereits seit dem 06. Dezember 2022 könnt ihr zudem eine kostenlose Demo spielen, die ihr auf Steam herunterladen könnt. Ihr müsst dementsprechend das Spiel nicht sofort kaufen, sondern könnt es erst testen und anschließend entscheiden, ob ihr im Februar an der Vollversion des Titels interessiert seid.

Falls ihr schon vor dem Spielen der Demo einen Blick auf das Gameplay von Perish werfen wollt, binden wir euch hier den Steam-Demo-Trailer des Shooters ein:

Bosskämpfe gegen Gottheiten

Welche Gameplay-Features gibt es? Auf der Steamseite des Horden-Shooters listen die Entwickler einige Features auf, die das Gameplay zu bieten hat.

Einer der wichtigsten Aspekte ist dabei wohl der angesprochene Koop-Modus, der es erlaubt, die Kampagne mit bis zu 4 Spielern zu spielen. Wollt ihr den Shooter jedoch lieber alleine erleben, könnt ihr euch auch solo in das Getümmel stürzen.

Weitere Gameplay-Elemente laut Steam sind:

Bosskämpfe gegen Gottheiten, die von der antiken griechischen, römischen und christlichen Mythologie inspiriert sind

Fern- und Nahkampfwaffen (mehr als 10 Speere, Schwerter, Bögen und Schusswaffen)

Waffen besitzen eigene einzigartige und aufrüstbare Offensivfähigkeiten

Feinde sollen über ein ausgeprägtes Kampfverhalten verfügen

Außerdem versprechen die Entwickler von Perish einen anhaltenden Post-Launch-Support. Es soll also auch nach dem offiziellen Release kostenlose Updates mit neuen Feinden und weiteren Waffen geben.