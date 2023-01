Neuer Shooter auf Steam sieht aus wie ein Lego-Battlefield, hat zehntausende Fans, kommt 2023

BattleBit Remastered ist ein neuer Shooter auf Steam, der bereits im Early Access zahlreiche Spieler anlockt. Dabei ist die Grafik eher simpel gestaltet und man rennt als Blockmännchen über das Schlachtfeld. Nächstes Jahr soll das Game seinen vollen Release haben.

Was ist BattleBit Remastered für ein Spiel? Bei dem Spiel handelt es sich um einen First-Person-Shooter im Blockstil, der ein wenig an Lego oder Roblox erinnert. Dabei werdet ihr in ein Kriegsgeschehen geworfen und kämpft mit eurem Team gegen feindliche Spieler.

Wie sieht das Gameplay in BattleBit Remastered aus? Der Shooter liefert euch verschiedene Modi, in denen ihr gegen andere Spieler im PvP antretet. Zur Auswahl stehen:

8 vs. 8

16 vs.16

32 vs. 32

64 vs. 64

127 vs. 127

BattleBit Remastered möchte euch im letztgenannten Modus mit bis zu insgesamt 254 Spielern in einem Match ein gewaltiges Multiplayer-Erlebnis liefern, bei dem ihr euch völlig austoben könnt.

Ihr habt zudem die Möglichkeit, die gesamte Map auseinander zu nehmen. So könnt ihr etwa Gebäude nach Belieben zerstören und den Schauplatz ein wenig umgestalten.

Hier sehr ihr ein Gameplay-Video zu BattleBit Remastered:

Mehr als 35 verschiedene Waffen, mit Anpassungsmöglichkeiten, könnt ihr nutzen. Daneben habt ihr Fahrzeuge, Boote und Luftunterstützung, die sich zu eurem Vorteil einsetzen lassen.

Je nach eurem gewählten Spielstil stehen euch unterschiedliche Spezialisierungen zur Auswahl. Bereichert euer Team als:

Anführer

Angreifer

Sanitäter

Ingenieur

Unterstützung

Aufklärer

Kommunikation und Teamplay sind dabei elementar wichtig, um euch den Sieg zu holen. Im Spiel gibts einen In-Game-Voice- und einen Text-Chat. Auch mit euren Feinden könnt ihr darüber verhandeln.

Ein Hinweis: Deutsch wird als Sprache im Spiel nicht unterstützt. Aktuell könnt ihr das Game nur auf Englisch zocken.

Wie erfolgreich ist BattleBit Remastered auf Steam? Anhand der Analysewebseite SteamCharts lassen sich die Spielerzahlen des Playtests von BattleBit Remastered einsehen.

Der absolute Peak an Spielern lag bisher bei 23.575 Personen und wurde im September 2022 erreicht. Zwar ist dieser Wert inzwischen gesunken, kann sich jedoch auch aktuell immer noch sehen lassen:

In den letzten 30 Tagen bestand der Peak aus 13.266 Leuten. Die durchschnittliche Spielerzahl lag in dem Zeitraum bei 796.7 Personen. Damit verzeichnete der Shooter einen Zuwachs von rund 38 % im Gegensatz zum vorherigen Monat (Stand: 07. Januar 2023, via Steam Charts).

Schon letztes Jahr konnte BattleBit Remastered große Erfolge auf Steam erzielen, was die Spielerzahlen angeht. Hier findet ihr bei unseren Kollegen auf der GameStar-Webseite einen Artikel dazu.

Wann kommt BattleBit Remastered auf Steam? Als geplantes Veröffentlichungsdatum wird auf Steam 2023 angegeben. Ihr könnt das Spiel bereits eurer Wunschliste hinzufügen.

Zudem könnt ihr das Projekt über Patreon mit einer Mitgliedschaft für 16,50 € unterstützen und erhaltet dabei exklusive Spielinhalte sowie einen Full-Game-Key im Early Access.

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, jetzt schon am Playtest teilzunehmen. Dazu könnt ihr auf der Steam-Seite des Spiels den Zugriff anfordern und werdet benachrichtigt, sobald die Entwickler weitere Teilnehmer annehmen.

