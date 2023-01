Kostenloses MMORPG auf Steam mischt Tabletop mit Strategie – „Das ist ein wirklich furchtbares Spiel und ich liebe es“

Wir haben euch kürzlich gefragt, was eure liebsten Dungeons in der 1. Season sind. Die Auswertung zeigen wir euch im Video.

Was sagen die Spieler? Die Spieler sind geteilter Meinung, was sie von dem MMORPG halten sollen. Die einen finden das Spiel spaßig, die anderen finden weniger Gefallen daran.

Was ist das für ein Spiel? Therian Saga ist ein MMORPG aus dem Jahr 2012, das von dem Indie-Studio Virtys entwickelt wurde. Es ist seit 2013 kostenlos auf Steam verfügbar und besitzt laut Entwickler Elemente von MUD-Games, Strategie- und Tabletop-Spielen (via Steam ).

Insert

You are going to send email to