Neues Mittelalter-MMORPG bekam wohl 44 Millionen Euro für die Entwicklung, schweigt seit 8 Monaten

Was sagen die Fans zu dem Schweigen der Entwickler? Auch, wenn noch nicht viel über das MMORPG bekannt ist, gibt es doch eine kleine Gruppe von Fans, die Bellatores schon erwarten. Doch der Mangel an neuen Infos bereitet ihnen Sorgen, wie auf einem Fan-Discord des Spiels nachzulesen ist.

Zuvor soll das Entwicklerstudio von Bellatores schon Investitionen in Höhe von umgerechnet 7,2 Millionen Euro und 14,8 Millionen Euro erhalten haben. Die Gesamtsumme der Investitionen läge dann also bei über 44 Millionen Euro.

Auch die jüngste Meldung der Entwickler zu dem MMORPG verkündet neue Investition. Auf der Webseite heißt es, das Studio habe eine Investition in Höhe von 30 Milliarden koreanischen Won, umgerechnet etwa 22,3 Millionen Euro, erhalten (via nyouinc.com ).

Was war die letzte Info zu Bellatores? Das letzte Lebenszeichen des Entwicklers ANU/ AndYou ist fünf Monate her, die letzte News zu Bellatores sogar acht: sie erschien im April 2022. Außer einigen angeblichen Investitionen hat das Studio nichts zu vorzuweisen.

