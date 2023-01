3 Spiele mit Multiplayer auf Steam, die auf bekannten Animes basieren

Ihr seid Anime-Fans und sucht Spiele, die auf eurer Lieblingsserie basieren? Hier sind 3 Spiele, die einen bekannten Anime zum Vorbild haben.

Es gibt Animes, wie Arcane und Cyberpunk: Edgerunners, die ein Spiel zum Vorbild haben und es gibt Spiele wie Genshin Impact oder Tower of Fantasy, die in einem Anime-Design erscheinen, aber keine Vorlage besitzen.

Doch in dieser Liste zeigen wir euch 3 Spiele, die auf berühmten Animes basieren, auf Steam verfügbar sind und einen Multiplayer besitzen.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Genre: Fighting Game | Entwickler: CyberConnect2| Release-Datum: 02. September 2022 |

Modell: Buy2Play | Altersfreigabe: USK ab 12

Was ist das für ein Spiel? JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R ist ein auf dem von Hirohiko Araki erschaffenem Manga “JoJo’s Bizarre Adventure” basierendes Fighting-Game.

Der im September 2022 erschienene Titel bietet 50 Charaktere aus unterschiedlichen Handlungssträngen des Mangas sowie verschiedene Spielmodi und wurde bei den Game Awards 2022 neben DNF Duel und SIFU als bestes Fighting Game nominiert. Späterer Gewinner der Kategorie war jedoch MultiVersus.

Bei knapp über 5.000 Rezensionen auf Steam hat JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R starke 86 % positive Bewertungen.

Fans loben das Spiel unter anderem als “Liebesbrief an die 30-jährige Geschichte der Serie”. Generell sei es perfekt für JoJo-Fans, doch Spieler schreiben auch, dass es als Fighting Game nicht vollends überzeugen konnte und das Online-Erlebnis eher weniger empfehlenswert ist. Trotzdem sollen speziell Kämpfe gegen Freunde Spaß machen.

Gundam Evolution

Genre: Shooter | Entwickler: Bandai Namco | Release-Datum: 20. September 2022 | Modell: Free2Play | Altersfreigabe: USK ab 12

Was ist das für ein Spiel? Gundam Evolution ist ein kostenloser First-Person-Shooter, der auf dem Gundam-Franchise basiert und von Bandai Namco entwickelt sowie am 22. September 2022 auf Steam veröffentlicht wurde. Außerdem erschien Gundam Evolution am 01. Dezember 2022 auf PS4, PS5, Xbox One und für Xbox Series X/S.

Das Gundam-Franchise ist für Animes, Mangas, Kinofilme und Modellbausätze bekannt. Dabei ist ein Gundam eine “menschengesteuerte Mobile-Suit-Kampfmaschine”.

In Gundam Evolution schlüpft ihr in einen der verschiedenen Mobile-Suit-Einheiten und spielt 6v6-Matches gegen andere Spieler. Dabei besitzen die in den Runden genutzten Gundam-Einheiten Schubdüsen, mit denen ihr euch schnell bewegen, sowie rasant beschleunigen könnt. Passend dazu liegt der spielerische Fokus des Shooters auf Geschwindigkeit und Action.

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Genre: Kartenspiel, Strategie | Entwickler: Konami | Release-Datum: 19. Januar 2022 | Modell: Free2Play | Altersfreigabe: USK ab 6

Was ist das für ein Spiel? Yu-Gi-Oh! Master Duel ist ein Spiel zu dem beliebten Anime und Manga Yu-Gi-Oh. Dabei setzt der Titel auf das gleiche Spielprinzip wie das Trading-Card-Game des Franchises.

Ihr sammelt Yu-Gi-Oh!-Karten, stellt euch ein Deck zusammen und kämpft damit gegen andere Spieler. Außerdem bietet euch das Spiel eine kurze Kampagne inklusive Tutorial.

Das von Konami entwickelte Spiel kam im Januar 2022 auf den Markt und hatte im November 2022 durchschnittlich 15.945 Spieler auf Steam. Der Höchstwert des Monats lag sogar bei 32.915 (via SteamCharts). Von den drei Spielen dieser Liste hat Yu-Gi-Oh! Master Duel die höchsten Spielerzahlen auf Steam. Mit 77 % sind zudem ein Großteil der über 53.000 Steam-Rezensionen positiv.

Ein Pluspunkt ist für Spieler vor allem der Umstand, dass es ein offizielles und kostenloses Yu-Gi-Oh!-Spiel ist. So können sich Fans des Kartenspiels in der digitalen Version ihres Hobbys Kartendecks zusammenstellen.

Ein Kritikpunkt der Spieler ist jedoch die Meta des Spiels. Spieler würden lange Kombinationen vorbereiten und ein Match in möglichst wenigen Zügen beenden wollen. Dadurch wartet man wohl teilweise minutenlang, bis der Zug abgeschlossen ist, ehe man selbst handeln darf.

Aber der wohl größte Kritikpunkt ist der Echtgeld-Shop des Spiels, denn dieser bietet die Möglichkeit, schnell an gute Karten zu kommen. Hier schwebt ein Pay2win-Vorwurf in der Luft.

Dem gegenüber steht jedoch das Craftingsystem des Spiels, das genutzt werden kann, um sich ein gutes Deck zusammenzustellen, ohne viel Geld auszugeben. Das Pay2win greife erst dann wirklich, wenn jemand eine Vielzahl verschiedener Decks besitzen wolle. Generell kann man Spaß an Yu-Gi-Oh! Master Duel haben, ohne einen Cent auszugeben.

Weitere Spiele, die auf berühmten Animes basieren, auf Steam verfügbar sind und einen Multiplayer besitzen, sind natürlich die Fighting-Games von Dragon Ball, „Xenoverse 2“, „Kakarot“ und „The Breakers“ sowie „One Piece: Pirate Warrior 4“.

Kennt ihr weitere Spiele auf Steam, die auf berühmten oder beliebten Animes basieren? Schreibt sie uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Ihr mögt den Anime-Stil, braucht bei einem Spiel aber keine erfolgreiche Serie im Hintergrund? Dann könnten diese 7 MMORPGs im Anime-Design für euch interessant sein.

7 coole Anime-MMORPGs, die ihr auf Steam spielen könnt – Und 2, die noch kommen