Nioh-Nachfolger ist Bestseller auf Steam, doch nur 37 % mögen das Spiel

Ein Bestseller mit Bruchlandung. Wo Long verkauft sich extrem gut, wird aber in den Kritiken zerrissen. Was ist da auf Steam los?

Nur wenige Stunden nach dem Release ist Wo Long: Fallen Destiny bereits einer der Bestseller auf Steam und hat sich in die Top 10 der Verkäufe gebracht. Auf Twitch wird das Spiel fleißig gezeigt, ist gegenwärtig sogar vor Spielen wie Fortnite oder Escape from Tarkov. Und dennoch erntete es vernichtende Kritik. Nur 37 % der aktuellen Reviews auf Steam sind positiv, von den über 7.000 Bewertungen sind mehr als 4.000 negativ. Doch was ist das Problem?

Was ist Wo Long: Fallen Dynasty? Als geistiger Nachfolger von Nioh und Sekiroh, ist Wo Long: Fallen Dynasty ein Vertreter des „Soulslike“-Genres und setzt daher auf brachiale Action, die nur wenige Fehler verzeiht. Eine düstere Welt mit finsteren Monstern und ein schnelles Kampfsystem mit allerlei Kombos und taktischen Elementen steht im Vordergrund.

Das kritisiert die Community: Ein Blick in die Bewertungen des Spiels auf Steam offenbart sofort, was an Wo Long: Fallen Dynasty negativ auffällt. Die Umsetzung auf dem PC ist wohl schlicht misslungen und hat viele Fehler, die von der Steuerung bis hin zur Performance reichen. Hier einige Zitate aus den „besten Negativbewertungen“:

„Ein gutes Spiel, begraben unter der größten Katastrophe einer PC-Portierung, die ich je gesehen habe. Das Spiel läuft schlecht dafür, wie es aussieht, aber die größten Probleme liegen in der Steuerung.“

„Ich hab die ganzen Reviews darüber gesehen, dass die Performance so schlecht sein soll und dachte mir: ‚So schlimm kann es doch gar nicht sein‘. Aber tatsächlich, es ist so schlimm.“

Wer also plant, Wo Long mit Tastatur und Maus zu spielen, sollte sich noch etwas gedulden. Spielt man allerdings mit einem Gamepad, dann ist das Spiel ziemlich gut und wird gelobt – falls es keine Performance-Probleme gibt.

Größtes Problem ist die „Deadzone“: Ein offensichtliches Problem bei der Portierung auf den PC ist der sogenannte „Deadzone“-Bereich, den es bei Gamepads gibt. Das bezeichnet die Menge, die man einen Stick des Controllers in eine Richtung drückt, bevor das vom Spiel anerkannt wird.

Was am Gamepad absolut logisch ist, da nicht jede Mikro-Berührung direkt Auswirkungen im Spiel haben soll, ist am PC jedoch fatal. Denn diese „Deadzone“ wurde offenbar auch für die Steuerung mit der Maus importiert. Das sorgt dafür, dass kleine Bewegungen nicht vom Spiel registriert werden und etwa die Kamera nicht bewegt wird. Es entsteht so der Eindruck, dass die eigene Maus kaputt ist.

Nach aktuellem Stand sollte man Wo Long also wohl eher mit äußerster Vorsicht genießen – besser wäre es wohl, auf einen Patch zu warten und dann zu schauen, ob die Reviews sich erholen. Die Entwickler haben bereits angekündigt, schon „bald“ einen Patch zu veröffentlichen, der die drängendsten Probleme beheben soll.

Denn aktuell bezahlen die meisten Spieler 70 €, nur um dann gefrustet zu sein – und dafür muss man schon ganz spezielle Vorlieben haben.