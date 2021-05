Eines der bekanntesten Schwerter aus World of Warcraft bekommt ein Redesign. Schon bald könnt ihr die “South Park”-Klinge ergattern.

In der langen Lebenszeit von World of Warcraft haben sich so einige Mythen und Geschichten gebildet. Noch immer gut in Erinnerung dürfte bei vielen die “South Park”-Folge „Make Love, not Warcraft“ geblieben sein. Vor allem ein Schwert aus dieser Episode blieb vielen Spielern im Gedächtnis. Das bekommt nun ein „Remake“ und kann im nächsten Patch wieder ergattert werden.

Was ist das für ein Schwert? Der Töter der Leblosen ist eine Runenklinge aus dem Raid Naxxramas, der vielen Spielern als Transmog diente und daher eine ziemlich begehrte Waffe. Allerdings ist das Schwer inzwischen deutlich in die Jahre gekommen, weshalb es grafisch einfach nicht mehr mit modernen Waffen mithalten kann.

Die Entwickler von WoW haben das offenbar zum Anlass genommen, das Waffenmodell zu überarbeiten. In Patch 9.1 Ketten der Herrschaft wird es daher wohl die „Verschlingende Kälte“ geben – das alte Schwert mit einem neuen, hochauflösenden Modell.

So sieht das neue Schwert “Devouring Cold” aus. Bildquelle: wowhead

Was hat das mit Southpark zu tun? Das Schwert erlangte Berühmtheit, als es in Serie South Park auftauchte. Dort war es das „Sword of a Thounsand Truths“ (Schwert der Tausend Wahrheiten) und konnte von den Kindern verwendet werden, um dem fiesesten Ganker sämtliches Mana zu rauben und ihn so wehrlos zurückzulassen.

Später tauchte das Schwert auch noch einmal in Naxxramas auf, während der Erweiterung „Wrath of the Lich King“ und trug dort den Namen „Töter der Leblosen“ mit dem kleinen Zusatz „Von Salzman prophezeit.“ Salzman war in der “South Park”-Episode ein Mitarbeiter aus der Buchhaltung von Blizzard.

Wie kommt man an das Schwert? Aktuell ist das Schwert nur in den Spieldaten vom PTR gefunden worden und ist dort auch nicht mit Werten versehen. Es wäre gut möglich, dass es sich lediglich um eine kosmetische Belohnung handelt, die dann der Transmogrifikation dient.

Eine Quelle für das Schwert ist noch nicht bekannt. Da das Schwert ursprünglich von Kel’Thuzad stammt, wäre es aber gut denkbar, dass es erneut von dem Lich hinterlassen wird – denn der kommt im Raid „Sanktum der Herrschaft“ in Patch 9.1 wieder vor.

Werdet ihr euch das “South Park”-Schwert in neuem Glanz holen? Oder sieht es inzwischen einfach zu albern aus?