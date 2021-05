WoW: Blizzard killt Multiboxing – Dieses Mal aber richtig

World of Warcraft verschärft seine Regeln und verbietet Multiboxing noch stärker. Es drohen Banns für alle, die bisherige Regeln umgangen haben.

Vor exakt einem halben Jahr hat World of Warcraft sich gegen Multiboxing ausgesprochen und viele Möglichkeiten verboten, mehrere Charaktere zeitgleich zu spielen. Jetzt wurden die Richtlinien erneut angepasst und noch strenger ausgelegt. Multiboxing ist nun kaum noch möglich – lukrativ ist das aber in keinster Weise mehr.

Was ist Multiboxing? Als Multiboxing bezeichnet man in World of Warcraft (und vielen anderen Spielen) das gleichzeitige Spielen mehrere Account. Oftmals werden Prozesse synchronisiert, sodass mehrere Charaktere die gleiche Aktion parallel ausführen.

Das kann zum Beispiel das Sammeln von Kräutern aber auch das Angreifen von Feinden sein. So erhöht sich der Beute-Ertrag eines Spielers drastisch, da er für mehrere Accounts gleichzeitig Beute kassiert und zugleich Feinde schneller töten kann, als es ein einzelner Spieler jemals könnte.

Was wurde nun geändert? Blizzard hat seine Regeln in Bezug auf Multiboxing präzisiert und erweitert. Bisher war es nur verboten, Software zu benutzen, die Tastatureingaben an mehrere Clients gleichzeitig weiterleitet. Ab sofort ist neben der Software auch Hardware verboten, die solche Möglichkeiten schaffen. Das betrifft zum Beispiel Maus-Splitter oder auch selbstgebaute Konstruktionen – denn Multiboxer sind ziemlich kreativ.

Vorbei die Zeiten der Dutzenden Druiden, die gleichzeitig agieren. Dieses Mal aber echt. Hoffentlich.

Welche Strafen drohen? Die Strafen für Multiboxing können recht hart ausfallen. Während erstmalig auffällige Spieler noch mit einem temporären Bann glimpflich davonkommen können, kann es auch zur permanenten Schließung eines oder aller Accounts kommen. Wer aktuell noch Multiboxing in einem der „üblichen“ Wege betreibt, sollte sich von dieser Praxis schnell verabschieden oder mit der Sorge leben müssen, seine geliebten Charaktere dauerhaft zu verlieren.

Was ist denn dann noch erlaubt? Nach wie vor wird „manuelles“ Multiboxen noch erlaubt sein. Das bedeutet, Spieler können mehrere WoW-Account bezahlen und das Spiel mehrfach gleichzeitig geöffnet haben. Solange Spieler zwischen den einzelnen Fenstern hin- und her-tabben und jeden Befehl einzeln eingeben, ist das weiter erlaubt. Das nutzen zum Beispiel Spieler, um ihre Twinks auf Zweitaccounts durch Dungeons zu ziehen oder auf einem Bank-Twink online zu sein, der das Auktionshaus überwacht, während man auf dem Haupt-Account andere Inhalte spielt.

Ob Blizzard wirklich so hart durchgreift, wie aktuell angekündigt, bleibt natürlich abzuwarten. Die erste Änderung am Multiboxing hatte allerdings bereits große Folgen und viele Multiboxer vertrieben. Jetzt sind viele Schlupflöcher der alten Regel geflickt und das lukrative Multiboxing dürfte ein für alle Mal der Geschichte angehören.

Was haltet ihr von diesen Anpassungen? Genau das, was WoW brauchte oder noch immer nicht weitreichend genug?