Die monatlich aktiven Nutzer, die Spielerzahlen, bei Blizzard gingen in den letzten Monaten scharf nach unten. Im Vergleich zum Stand vor 3 Jahren haben die Spiele von Blizzard (WoW, Overwatch, Diablo 3, Hearthstone, Heroes of the Storm) im 1. Quartal 2021 insgesamt 11 Millionen Nutzer weniger.

Was sind das für Zahlen? Blizzard gibt keine genauen Spielerzahlen für die einzelnen Games bekannt, sondern nur die Zahl „MAU“: Das sind die „monatlich aktiven Nutzer“. Wer einmal im Monat irgendwie in ein Spiel von Blizzard einloggt, sei es auch noch so kurz, zählt als „MAU“.

Blizzard gibt vierteljährlich die MAU-Zahlen im Quartalsbericht an, das sind die zusammengezählten Nutzer der jeweiligen 3 Monate geteilt durch 3. Gestern war’s wieder soweit: Plauderstunde von Activision Blizzard mit den Investoren.

11 Millionen Spieler in 3 Jahren verloren

So haben sich die Zahlen entwickelt: Die Webseite Massivelyop hat die Quartals-Zahlen der letzten 3 Jahre zusammengestellt und dazu angegeben, was Besonderes im Vierteljahr bei Blizzard passiert ist (via massivelyop):

38M im Q1 2018

37M im Q2 2018

37M im Q3 2018 (Release der WoW-Erweiterung Battle for Azeroth)

35M im Q4 2018

32M im Q1 2019

32M im Q2 2019

33M im Q3 2019 (Release von WoW Classic)

32M im Q4 2019 (Die Blitzchung-Affäre)

32M im Q1 2020 (COVID-19)

32M im Q2 2020 (COVID-19)

30M im Q3 2020 (COVID-19)

29M im Q4 2020 (COVID-19, Release von WoW Shadowlands)

27M im Q1 2021 (dieses Quartal)

Man sieht, dass die Nutzerzahlen seit 2018 konstant runtergehen oder stagnieren, nur WoW Classic konnte den Trend kurzfristig aufhalten. Offenbar federten auch der Ausbruch von Covid-19 und die Folgen des Lockdowns einen andauernden Spielerschwund ab: Die Leute verbrachten mehr Zeit zu Hause.

Doch die neue WoW-Erweiterung Shadowlands reichte nicht aus, um den Verlust wettzumachen.

“Haben sie denn schon mal versucht, gute Spiele rauszubringen?”

So wird das diskutiert: Auf reddit ist der Spielerschwund von Blizzard ein großes Thema (via reddit). Man ätzt dort etwa: „Haben sie denn versucht, ein gutes Spiel rauszubringen?“

Denn in der Tat ist in den letzten Jahren bei Blizzard nichts Neues erschienen, außer ein übles Remake von Warcraft 3: Reforged und eben WoW Classic. Alle anderen Projekte wurden eingestellt (StarCraft-Actionspiel, das MMORPG Titan) oder sind noch in der Entwicklung wie Overwatch 2, Diablo Immortal und Diablo 4.

Ein anderer Nutzer widerspricht der These aber, dass der Spielerschwund nur daran liegt, dass Blizzard die neuen Spiele fehlten. Auch LoL, Minecraft und CS:GO seien schon alt, hätten aber irre viele Spieler. Bei Blizzard sei die Qualität jedoch erheblich gesunken, auch für bestehende Spiele:

Warcraft 3 sei ein „Schlag ins Gesicht der Fans gewesen“

Bei WoW seien die Spieler ständig frustriert von den Zufalls-Systemem, der miesen Balance und den Time-Gates

Heroes of the Storm sei praktisch gescheitert

Overwatch 2 stecke in der Entwicklungs-Hölle, grade jetzt, wo Jeff Kaplan weg sei

Der Nutzer sagte, er hege nur Hoffnung für Diablo 4.

Relevanz von Overwatch und Hearthstone schwindet – Diablo 3 verhungert

Das steckt dahinter: Blizzard geht tatsächlich in den letzten Jahren etwas die Puste aus, zumindest in jedem Spiel, das nicht WoW ist. Denn WoW Classic war ein ungeheurer Erfolg für die Firma, wenn auch die Fans das erzwingen mussten. Von sich aus wollte Blizzard eigentlich keine „alte Version“ von WoW entwickeln.

Der große Glücksfall für Blizzard in der Zeit vor 2018 war der Helden-Shooter Overwatch: Der war von 2016 bis 2018 ein Dauerläufer, der durch Events, neue Helden und ein aktives Fandom beständig an Fahrt gewann. Doch Fortnite hat dem Spiel das Wasser abgegraben. Als Blizzard hätte Content nachschieben müssen, entwickelte man offenbar schon Overwatch 2 oder schlug sich mit dem E-Sport rum.

Overwatch ist wie das verdammte Duracell-Häschen

Das “kleine” Kartenspiel Hearthstone, eigentlich, als Nebenprojekt gestartet, war für Blizzard lange ein weiterer Glücksfall. Doch auch Hearthstone enorm an Relevanz eingebüßt: Hearthstone war 2018 noch die Nummer 6 auf Twitch nach durchschnittlichen Zuschauerzahlen mit 40.827. Im Moment steht es noch auf Platz 19 mit 28.286 Zuschauern.

Ein Versuch, Heroes of the Storm wiederzubeleben, scheiterte und das “Nennt es nicht MOBA”-MOBA ist jetzt noch irrelevanter als früher.

Diablo 3 ist zwar mega-beliebt und es gibt eine riesige Nachfrage nach „Spielen wie Diablo“, wird von Blizzard aber seit Jahren fast ignoriert.

Die Probleme von Blizzard, neue Spiele rauszubringen, könnten auch damit zusammenhängen, dass einige der führende Köpfe und Identifikationsfiguren von Blizzard mit den Jahren gegangen sind. Die hatten offenbar Probleme mit der neuen Kultur unter Activision, wenn es nach Insider-Berichten geht.

In jedem Fall fehlen Blizzard die neuen Spiele: Viel Hoffnung liegt wohl in der Tat in Diablo 4.

Wobei man sagen muss, dass es Activision Blizzard finanziell hervorragend geht. Im Vergleich zum Vorjahr haben sie ihren Gesamtumsatz im 1. Quartal um 500 Millionen US-Dollar gesteigert. Die Geldbringer sind Call of Duty, World of Warcraft und Candy Crush.

Insiderbericht wirft düsteres Licht auf das, was bei Blizzard los ist