Level 60 nur durch das Töten von Wildschweinen. Nach 14 Jahren hat ein Spieler diesen Witz in WoW Classic in die Realität umgesetzt.

Einige von euch erinnern sich sicher noch an die „South Park“-Folge, die World of Warcraft als Thema hatte. Die Kinder wollten in der Episode „Make Love, Not Warcraft“ (Link zur Folge) WoW spielen, doch jemand „ohne Leben“ terrorisierte das Spiel. Sie konnten nicht leveln, da der fiese Kerl sie immer wieder getötet hatte. Es gab nur eine einzige Lösung: Im Startgebiet bleiben und den ganzen Tag lang Wildschweine töten, um so langsam aber sicher auf Stufe 60 zu kommen.

Was damals ein Witz war und gar nicht wirklich als solide Strategie galt, hat jetzt ein Spieler in WoW Classic gemacht.

Wer hat es gemacht? Die Rede ist vom Streamer und YouTuber Dr Five, der sich dieser Mammutaufgabe gestellt hat. Mit seinem Zwergen-Jäger „Quilboarman“ und seinem treuen Hunter-Pet „Aggamagan“ stellte sich Dr Five dieser Mission und spielte „heimlich“, um dieses Ziel zu erreichen.

Wie lange hat das gedauert? Die ganze Reise von Stufe 1 bis Stufe 60 hat einiges an Lebens- und Spielzeit gekostet. Über 9 Tage und 18 Stunden reine Spielzeit verbrachte Dr Five damit, alle möglichen Wildschweine in der Spielwelt zu töten, um nur von ihnen XP zu sammeln. Damit hält er sich zwar nicht ganz an die Southpark-Vorlage, denn dort töten Cartman und Co. nur Schweine im Startgebiet, aber das wäre in WoW Classic gar nicht möglich.

Dr Five hat das übrigens komplett alleine gemacht und ist nach eigenen Aussagen keiner Gruppe beigetreten – denn sonst hätte ja jemand etwas anderes als ein Schwein töten können und den Erfolg damit ruiniert.

Mehr als 10.000 Schweine aus unterschiedlichen Gebieten mussten dran glauben, damit Dr Five sein Ziel erreichte – zum Glück wurde er für diesen eintönigen Spielstil nicht fälschlicherweise gebannt.

In Southpark hat dieser Typ die Kinder am Leveln gehindert, sodass sie nur Schweine jagen konnten.

So reagieren die Zuschauer: Im Subreddit von WoW Classic gibt es viel Zuspruch und Lob für diese Leistung. In den Kommentaren auf YouTube mischt sich hingegen Lob mit einiger Kritik, die allerdings auch ironisch sein könnte. So etwa:

„Lade dieses Video bitte nicht hoch, du verbrauchst die Ressourcen des Planeten.“

Aber auch „Was für eine Zeitverschwendung“, woraufhin Dr Five nur mit einem „Stimmt“ antwortet.

Was haltet ihr von dieser Aktion? Cool und ausdauernd, dass das jemand wirklich durchgezogen hat? Oder vergeudete Lebenszeit und kompletter Unsinn?