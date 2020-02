Der Twitch-Streamer Chris „Sacriel“ Ball sprach live über das Kennenlernen seiner Frau und äffte sie dabei nach. Die Geräusche glichen dabei denen eines Murlocs. Das bekam seine Frau mit und platzte daraufhin in den Stream. Sacriel bereute seine Aktion sofort.

Was ist passiert? Während Sacriel eine Runde Escape from Tarkov spielte, berichtete er vom Kennenlernen seiner Frau. Sie gehörte zu seinen ersten Abonnenten auf YouTube und empfahl ihm mit Twitch anzufangen.

Als Sacriel ihr mitteilte, dass er endlich mit dem Streamen beginnen würde, reagierte sie darauf mit einer Mischung aus Seufzen und Aufregen, was am Ende so ähnlich klang wie ein Murloc aus World of Warcraft.

Die Imitation von Sacriel blieb jedoch nicht lange unentdeckt. Anscheinend schaute seine Frau, Shannon, den Stream in einem anderen Zimmer auf dem Fernseher und war von dem Vergleich mit dem Murloc wenig begeistert.

Sacriel bereut das Murloc-Gurgeln sofort

Wie reagiert seine Frau? Kurz nach der Imitation betritt Sacriels Frau das Zimmer und beschwert sich aus dem Hintergrund über den Vergleich. Sie fragt, ob der Streamer die Geräusche noch einmal machen würde, während sie im Zimmer sei.

Möchtest du die Nachahmung noch einmal wiederholen, während ich hier bin? Es ist so, als würdest du denken ich könnte dich nicht auf dem Fernseher im anderen Zimmer sehen. Also, wie klinge ich bitte? Shannon

Sacriel reagiert darauf mit Geräuschen, die einem Engelschor gleichen sollten, weil seine Frau wie ein Engel sei. Die jedoch hat den Vergleich mit den Murlocs schon richtig verstanden.

Auch sein Versuch die Situation im Nachhinein noch zu retten, scheitert kläglich:

Du hast nie Warcraft gespielt, aber Murlocs sind eine Art von Engel, sie kommen aus dem Himmel! Sacriel

Doch seine Lüge bringt ihn nicht weiter. Stattdessen reagiert Shannon auf den schlechten Witz und antwortet sarkastisch:

Und nicht aus einem Sumpf, richtig? Sie sind keine hirnlosen, One-Hit-Point-Kreaturen, oder? Shannon

Sie schnappt sich daraufhin die Snacks auf seinem Schreibtisch und verlässt den Raum mit einem kurzen „Bye“.

Die fischigen Murlocs aus WoW

Wie ging es daraufhin weiter? Bereits im Stream war offensichtlich zu erkennen, dass zwischen den beiden kein wirklicher Streit vorlag. Sie neckten sich nur, wie auch ein Tweet im Anschluss zeigt.

Darin berichtet Sacriel davon, dass er trotz der Murloc-Imitation ein Abendessen bekommen habe:

Aw, sogar nachdem ich im Stream erwischt wurde und gesagt habe, dass meine Frau wie ein Murloc klingt, habe ich ein gutes, englisches Dinner bekommen. Und es riecht nur ein bisschen nach Arsen.

Aw, even after getting caught on stream impersonating a Murloc and saying that’s how my wife sounds, I still am given a proper English dinner.



It only 𝘴𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵𝘭𝘺 smells like arsenic 😍 pic.twitter.com/zob7RDghJq — Sacriel (@Sacriel42) February 11, 2020

Auch an anderen Stellen haben die beiden sich bereits gehörig aufs Korn genommen.

Wie ging die Kennenlerngeschichte aus? Wie Sacriel eingangs erzählte, trafen sich die beiden bei einer Gaming-Convention in England, zu der sie anscheinend von weiter weg geflogen kam.

Danach kamen sie zusammen und sie blieb bei ihm in England. Da sie die kleine Murloc-Kriese nun mit Bravour gemeistert haben, kann jetzt ja kaum noch was in der Ehe schiefgehen.