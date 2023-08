Ab heute könnt ihr in WoW Classic beweisen, dass ihr der Allergeilste seid

World of Warcraft startet heute einen neuen Spielmodus. Mit der „Hardcore“-Variante könnt ihr beweisen, wie gut ihr wirklich seid.

„Früher war World of Warcraft noch schwer“ war eine der Ansichten, die sich viele Veteranen damals vor dem Start von WoW Classic eingeredet haben. Die meisten mussten dann aber feststellen: Ne, es war nur zeitaufwändiger. Doch jetzt bringt Blizzard eine wirklich „harte“ Variante von World of Warcraft Classic – nämlich die Hardcore-Variante. Wer hier stirbt, der bleibt auch tot.

Das gibt vielen die Möglichkeit zu beweisen, dass sie dieser Anforderung gewachsen sind. Besondere Server mit ganz speziellen Spielregeln starten schon heute.

Was ist „WoW Classic Hardcore“? Mit World of Warcraft Classic bringt Blizzard offizielle Server, die besonders harte Regeln umsetzen, die sich Teile der Community bereits selbst auferlegt haben. Das heißt im Detail:

Charaktere haben nur ein Leben. Wenn ihr sterbt, dann bleibt ihr tot. Eine Wiederbelebung ist nicht möglich.

Dungeons haben einen Sperrtimer von 24 Stunden. Spieler mit einer deutlich höheren Stufe als der Dungeon, sorgen dafür, dass alle in der Gruppe deutlich weniger XP bekommen.

Das Limit von 16 Debuffs und 32 Buffs ist aufgehoben.

Paladine können keinen Ruhestein benutzen, während sie Gottesschild oder Segen des Schutzes aktiviert haben.

Es gibt Duelle auf Leben und Tod: Mit /makgora fordert ihr einen anderen Spieler dazu heraus. Der Verlierer bleibt tot, der Gewinner bekommt einen Stapel von „Ohrenkette“, einem Buff der eure Tötungen anzeigt.

Die Hardcore-Variante ist im normalen WoW-Abo enthalten. Wer also einfach mal in die neuen Server reinschnuppern will und spätestens bei Hogger permanent als Geist durch die Welt spazieren möchte, kann das leicht tun.

Wann geht es los? Die Server für WoW Classic Hardcore starten eine Stunde vor Mitternacht, also um 23:00 Uhr am 24. August. Ihr habt also noch ein paar Stunden Zeit, um euch mit Energie-Drinks und jeder Menge Tipps einzudecken, um nicht gleich an der ersten härteren Quest den digitalen Löffel abzugeben.

Werdet ihr WoW Classic Hardcore spielen? Oder ist das gar nichts für euch?