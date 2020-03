WoW: 7 Items von denen ihr noch nie gehört habt und wo ihr sie findet

In World of Warcraft gibt es zahllose Gegenstände, manche davon sind ziemlich versteckt. Wir verraten euch einige Geheimnisse, wie ihr sie entdeckt und was sie bringen.

Die World of Warcraft steckt voller Geheimnisse und kleiner, versteckter Interaktionen. Es ist schier unmöglich, alle davon auswendig zu kennen, doch das eine oder andere versteckte Item sollte man auf dem Schirm haben. Wir haben deswegen eine Liste mit den coolsten versteckten Gegenständen erstellt, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Oder wenn ihr sie kennt, dann habt ihr eventuell nicht von ihren merkwürdigen Eigenschaften gehört …

Hier sind unsere Top 7 der versteckten Gegenstände, die ihr noch nicht kennt.

7. Roben des Verdammnisverkünders

Wo bekommt man den Gegenstand? Der Gegenstand ist verhältnismäßig schwer zu bekommen, weil ihr dafür in die Hauptstadt der feindlichen Fraktion müsst – Orgrimmar oder Sturmwind. Dort gibt es jeweils einen NPC, der eine Chance hat (ca. 20%), den Gegenstand zu hinterlassen.

Horde-Spieler töten Gordon MacKellar, den Hilfskonfettikanonier in Sturmwind. Er ist bei den Koordinaten 43 / 76 in Sturmwind in einem Haus.

Allianz-Spieler töten Gustav Grauslich, den Händler für Waren aus Unterstadt. Er steht in Orgrimmar auf dem Zeppelin-Turm bei 51/55.

Beide NPCs haben einen Respawn-Timer von knapp 6 Minuten. Es kann also ein bisschen dauern, bis die Roben für euch droppen.

Was macht der Gegenstand? Die Roben des Verdammnisverkünders zählen als Spielzeug und landen folglich einfach bei Benutzung in eurer Sammlung. Im Anschluss könnt ihr sie verwenden, damit euer Charakter sich eine rote Robe überzieht. Dazu bekommt er zwei große Plakate auf Rücken und Brust mit Text, der nicht zu identifizieren ist. Vermutlich wird darauf vor dem Untergang der Welt gewarnt.

Das perfekte Item, wenn der nächste große Untergang in World of Warcraft ansteht.

6. Dr. Zwicky

Wo bekommt man den Gegenstand? Dr. Zwicky könnt ihr angeln. Ihr findet ihn lediglich in den Wäldern von Terokkar in Hochlandschwärmen. Diese sind allesamt an Orten, die lediglich mit einem Flug-Reittier zugänglich sind. Die meisten davon findet ihr in Skettis, aber auch südlich von Allerias Feste sind ein paar davon. Dr. Zwicky hat beim Angeln eine sehr geringe Drop-Chance, es kann also eine ganze Weile dauern, bis ihr ihn bekommt.

Was macht der Gegenstand? Dr. Zwicky hat nur drei Aufladungen und eine Abklingzeit von 4 Stunden – ihr braucht also mindestens 8 Stunden, um die 3 Aufladungen zu verbrauchen. Er gewährt euch entweder einen kurzzeitigen Begleiter, ruft einen Feind herbei, gibt euch eine Kiste mit Tränken oder einen Buff für eure Lebenspunkte. In manchen Fällen gibt er den Spielern auch das Kampf-Haustier „Magischer Flusskrebs“. Das Pet ist selbst heute noch ziemlich stark und kann auch für eine nette Summe im Auktionshaus verkauft werden.

Kennt ihr schon diese 7 Details über World of Warcraft?

5. Feuer des Wanderers

Wo bekommt man den Gegenstand? Das Feuer erhaltet ihr, wenn ihr zu Soulare von Andorhal geht. Den könnt ihr entweder als Anhänger in eurer Garnison rekrutieren, wenn ihr ein Gasthaus besitzt, oder ihr könnt nach Sturmwind gehen und die Löwenruh aufsuchen (das Grab von Varian). Dort steht Soulare ebenfalls. Nehmt ihn ins Ziel und benutzt das Emote /tired (/müde). Schon gibt er euch das Spielzeug und ihr könnt es direkt eurer Sammlung hinzufügen.

Übrigens könnt ihr auch /praise (/preisen) auf Soulare machen, dann spricht er einen Buff auf euch, der allerdings keinen großen Nutzen hat.

Was macht der Gegenstand? Das Feuer des Wanderers erschafft ein kleines Lagerfeuer mit einem Schwert darin. Das erinnert stark an die Speicherpunkte aus dem RPG „Dark Souls“ und ist eine klare Anspielung darauf. Es ist lediglich ein Spielzeug, allerdings eines, das recht gut versteckt ist.

4. Weißes Murlocei

Wo bekommt man den Gegenstand? Das weiße Murlocei könnt ihr in der Boreanischen Tundra in Nordend finden. Obwohl es hier versteckt ist, wurde es erst vor einigen Jahren dort von den Entwicklern platziert. Ihr könnt es in einer gut versteckten Höhle finden, deren Eingang ihr unter Wasser hinter einigen Gräsern findet. Die Koordinaten für den Höhleneingang sind 56 / 88.

In der Höhle angekommen findet ihr das Ei dann hinter dem Altar. Es ist NICHT die große leuchtende Kugel auf dem Altar, sondern dahinter in einer Art „Nest“ versteckt.

Was macht der Gegenstand? Das Murloc-Ei bringt euch bei, wie ihr den kleinen, weißen Murloc Terky beschwört. Der fungiert als Kampfhaustier und kann folglich in Pet-Battles verwendet werden, euch aber auch einfach so begleiten. Wie alle kleinen Murlocs fängt auch Terky von Zeit zu Zeit an, fröhlich zu tanzen.

Die meisten anderen Murloc-Babys sind schwieriger zu bekommen oder gar nicht mehr erhältlich. Terky ist zwar versteckt, aber leicht zu ergattern und daher eine gute Wahl für alle Murloc-Fans.

Diese 7 Gegenstände haben die Story von WoW für immer verändert – Kennt Ihr sie?

3. Spektralfeder

Wo bekommt man den Gegenstand? Die Spektralfeder findet ihr an einem ziemlich öffentlichen Ort – nämlich in Sturmwind beim Greifenmeister. Neben dem Greifenmeister befindet sich eine Menge Stroh. Gelegentlich kann dort eine kleine, bläuliche Feder spawnen – sie respawnt in einem Abstand von 30 Minuten bis zu 12 Stunden. Es kann also lange dauern, bis ihr sie seht.

Die kleine Spektralfeder. Bildquelle: wowhead

Was macht der Gegenstand? Beim Anklicken der Spektralfeder beschwört ihr einen „Verirrter spektraler Greif“, der an der Stelle der Feder erscheint. Er zählt als Rare-Mob, hat allerdings keinerlei spezielle Beute.

Stattdessen ist der Greif für Tierherrschaft-Jäger gedacht, die den Greifen zähmen können. Wenn ihr die Feder also seht und einen Jäger kennt, sagt ihm doch bescheid. Gleichzeitig solltet ihr den Greifen nicht töten, wenn ein Jäger gerade versucht, ihn zu zähmen. Das wäre nur eines: ziemlich gemein.

2. Verlorene Post

Wo bekommt man den Gegenstand? Die Verlorene Post könnt ihr in Dalaran (Verheerte Inseln) finden. Sie liegt manchmal vor dem Briefkasten direkt an der Violetten Zitadelle. Das ist ein kleiner, weißer Brief, der auf dem hellen Untergrund schwer zu erkennen ist. Alternativ könnt ihr die Post aber auch aus dem Auktionshaus kaufen, wenn andere Spieler sie gerade im Angebot haben.

Was macht der Gegenstand? Der Gegenstand startet eine ziemlich coole und recht lange Questreihe, in der ihr dem Postmeister von Dalaran helft. Ihr müsst dabei nicht nur verlorene Post zustellen und einem eingebildeten Elfen seine „vergessenen“ Mounts zustellen, sondern selbst Briefe in einem Minispiel zuordnen. Das belohnt am Ende mit dem Titel Postmeister, einem Kampfhaustier und dem Spielzeug „Katys Stanzpfeife“. Das erlaubt es euch auf allen Charakteren einen eigenen Briefkasten zu beschwören. Extrem nützlich, selbst wenn man sonst keine Spielzeuge sammelt.

1. Faszinierender Fruchthut

Wo bekommt man den Gegenstand? Den Fruchthut könnt ihr in Pandaria finden, im Tal der Vier Winde. Sucht hier die „Kaiserliche Kornkammer“ auf und geht zu den Koordinaten 52 / 64. Unter einer Holztreppe befindet sich der Fruchthut, den ihr einfach plündern könnt. Der Hut zählt übrigens nicht als Spielzeug, ihr müsst ihn also im Inventar aufbewahren.

Was macht der Gegenstand? Der faszinierende Fruchthut ist nicht nur ein modisches Accessoire das garantiert jeden eurer Charaktere optisch aufwertet, sondern hat auch mehrere versteckte Eigenschaften. Zum einen tanzt euer Charakter permanent, wenn ihr den Hut tragt – selbst dann, wenn er auf einem Reittier sitzt. Das alleine sieht schon ulkig ist.

Das Highlight des Hutes bekommt ihr jedoch nur in eurer Garnison zu sehen. Wenn ihr dort den Hut tragt, dann fangen all eure Anhänger, Wachen und Arbeiter an, euch zu folgen und ebenfalls zu tanzen! So könnt ihr eine ziemlich lange Schlange durch eure Garnison bilden und zusammen mit all den zurückgelassenen NPCs ein wenig feiern – bevor ihr sie wieder in der Vergessenheit versinken lasst.

Alle NPCs folgen euch in Reih und Glied mit dem Fruchthut.

Kennt ihr noch weitere, coole Gegenstände aus der World of Warcraft, die eher versteckt sind und tolle Effekte haben? Welche davon kanntet ihr schon oder habt ihr schon gesammelt?