Die nächste Phase von World of Warcraft Classic wurde angekündigt. Schon bald gibt es „neue“ Raids und andere spannende Inhalte.

Seit einigen Wochen tummeln sich die Spieler von World of Warcraft Classic im PvP und versuchen die Belohnungen für die höchsten Ränge zu verdienen. Das führt an vielen Stellen auch zu Frust. Doch es dauert gar nicht mehr lange, dann beginnt schon die nächste Phase und bringt noch mehr Inhalte mit sich. Neben einem neuen Raid warten auch frische Ruf-Belohnungen, Klassenquests und der berühmte Dunkelmond-Jahrmarkt.

Wann startet Phase 3? Die dritte Phase von WoW Classic startet offiziell am 12. Februar 2020, also in etwas mehr als vier Wochen.

Was steckt alles in Phase 3? Der Release am 12. Februar schaltet dann die folgenden Inhalte frei:

Pechschwingenhort (engl. Blackwing Lair, kurz BWL) – Ein neuer Raid mit Nefarian als Endboss. Hier können Spieler sich einen Großteil des beliebten T2-Sets verdienen.

Klassenquests – Neue Klassenquests für alle Klassen, die ab Stufe 50 beginnen. Einige der Quests geben Belohnungen, die für so manch einen Charakter für lange Zeit „Best in Slot“ sein dürften.

Neue Rufbelohnungen – Die Argentumdämmerung, Thoriumbruderschaft, Holzschlundfeste und die beiden Warsong-Fraktionen bekommen neue Ruf-Belohnungen.

Pre-Quest schon jetzt verfügbar: Um einen schnellen Zugang zum nächsten Raid BWL (Blackwing Lair) zu ermöglichen, müssen die Spieler eine Questreihe abschließen. Diese „Attunement-Quest“ mit dem Namen „Blackhands Befehl“ kann schon ab heute, dem 10. Januar 2020, in Angriff genommen werden. Die Quest startet beim Rüstmeister der Schmetterschilde (Scarshield Quartermaster). Diese befindet sich am Ende eines kleines Ganges, direkt neben dem Eingang zur Blackrock-Spitze. Tötet ihn und plündert den Gegenstand „Blackhands Befehl“ um die Quest zu starten.

Ein neuer Raid wird auch Zeit, denn manche Spieler töten Onyxia schon zu viert.

Wenn ihr die Questreihe abschließt, könnt ihr euch bei der Kugel am Ende des Ganges neben dem Eingang zur Blackrock-Spitze direkt in den Raid porten lassen. Wer vorhat, hier zu raiden, sollte diese Quest zeitnah abschließen.

Jahrmarkt startet schon früher: Schon ein paar Tage vor dem Release von Phase 3 startet der Dunkelmondjahrmarkt. Ab dem 7. Februar beginnen die Aufbauarbeiten des Jahrmarkts, bevor er dann am 10. Februar seine Pforten öffnet. Bereits einige Tage zuvor (ab dem 5. Februar) können Bosse und Gegner die berühmten Dunkelmond-Karten hinterlassen. Wer viel Glück oder Gold hat, kann sich dann bereits beim ersten Besuch des Jahrmarkts eines der mächtigen Schmuckstücke kaufen.

Freut ihr euch schon auf den Release von Phase 3? Oder geht euch das zu schnell und ihr hättet lieber noch mehr Zeit mit den aktuellen Inhalten verbracht?

Alles zu den Phasen von WoW Classic – Releases, Inhalte und Plan

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.