WoW Classic: Frust über Alteractal bleibt, stört viele Spieler

Der Frust in WoW Classic bleibt bestehen, besonders im PvP. Doch was wünschen die Spieler sich eigentlich für Änderungen?

Für manchen Spieler von WoW Classic ist die rosarote Brille zerbrochen und der Traum von einem Gefühl „wie es damals zu Vanilla war“ ist längst vergangen. Das zeigt sich besonders unter PvP-Fans, die im Grunde aktuell nur im Alteractal unterwegs sind. Das Erlebnis wird hier nicht nur von lästigen Bots geplagt, sondern auch von der Tatsache, dass im Grunde nur ein PvE-Wettrennen zum Endboss stattfindet.

Im Subreddit zu WoW Classic wird immer wieder angeregt über diesen Missstand diskutiert und einige Gründe dafür ausgemacht. Es liegt demnach nicht nur an dem gewandelten Optimierungsdrang der Spieler, sondern auch an Blizzards Entscheidungen.

Was wird kritisiert? Der größte Kritikpunkt des Nutzers Haptiix, der im Subreddit von WoW Classic viel Zuspruch erhält, ist der Zustand des Alteractals. Das Alteractal wurde in der Version veröffentlicht, wie sie zum Zeitpunkt von Patch 1.12 vorhanden war und überschüttet die Spieler förmlich mit Ehre, ohne dass tatsächliche PvP-Kämpfe notwendig sind.

Als diese Version des Alteractals damals in die „Vanilla“-Version von WoW kam, da waren Raids wie der Pechschwingenhort, Ahn’Quiraj und Naxxramas schon geöffnet. Die mächtige PvP-Ausrüstung spielte dort also kaum noch eine Rolle, da es andere Wege gab, um an gutes Equipment zu kommen.

Aufgrund dieses Power-Levels der Ausrüstung versuchen viele Spieler möglichst effektiv Ehre zu ergattern und greifen dabei auch oft auf Bots zurück.

WoW Classic: Immer mehr Spieler kümmern sich selbst um PvP-Bots

Wie stark ist die Ausrüstung? Die PvP-Ausrüstung zählt zu den stärksten Gegenständen, die Spieler in WoW Classic erhalten können – zumindest zum aktuellen Stand der Phasen.

Erst mit dem Release von Ahn’Qiraj wird die Rüstung aus dem Bereich zwischen Rang 12 und Rang 14 langsam übertrumpft, bis sie in Naxxramas sogar vollständig ersetzt wird. Bis diese Inhalte veröffentlicht werden, wird aber wohl noch einige Zeit vergehen.

Das sorgt dafür, dass die PvP-Rüstung für eine ganze Weile das „Non plus Ultra“ sein wird und andere Inhalte für diese Charaktere trivialisiert werden.

Stimmen aus der Community: Viele Spieler pflichten dem Ersteller des Posts bei und beklagen, dass PvP in Classic großen Spaß hätte bedeuten können. So schreibt MySojuBottle:

Alle meine Freunde sprachen davon, wie toll das PvP sein würde und wie PvE nur dabei helfen würde, im PvP besser zu werden. Sie sprachen darüber, wie wir nach dem Release der Schlachtfelder als Premade-Gruppe spielen und jede Nacht in der Kriegshymnenschlucht verbringen würden. Das sollte der beste Teil von Classic sein. Nun, keiner dieser Leute macht nun Schlachtfelder oder spielt überhaupt PvP, sie loggen nur zu Raids ein. Alle haben darüber gesprochen, wie es wunderbar sein würde und jetzt sehe ich kaum jemanden, der die Schlachtfelder spielt, um Spaß zu haben. Anstatt sich mit Freunden gemeinsam in der Nacht anzumelden, nehme ich an, dass die paar Leute in meiner Freundesliste, die tatsächlich noch PvP spielen, nur afk sind, nebenbei Netflix schauen und kein Verlangen haben, mit anderen zusammen zu spielen.

Allerdings gibt es auch Spieler, die das gelassener sehen, wie etwa Hornsmasher:

Hey, wenn Leute Ehre farmen wollen, als hätten sie kein Leben, damit sie das „Best in Slot“-Gear bekommen, um Raids zu meistern, die ihnen dann im nächsten Jahr sowieso keinen Loot bringen und dann mit dem Spiel aufhören … wer sind wir, dass wir sie daran hindern wollen?

Aber wie seht ihr das Ganze? Ist das aktuelle Alteractal hilfreich für WoW Classic, vor allem in Kombination mit den starken Belohnungen? Oder hätte man damit noch warten sollen?

