WoW Classic: Immer mehr Spieler kümmern sich selbst um PvP-Bots

PvP-Bots haben es in WoW Classic schwer, denn die echten Spieler wehren sich. Ein Bot fiel von Rang 10 auf Rang 1 – im Verlauf von nur knapp einer Stunde.

Erst gestern hatten wir darüber berichtet, wie einige Spieler in WoW Classic einem PvP-Bot die Tour vermiest haben. Sie hatten ihm zahlreiche ruchlose Morde eingebracht, was zu einer Verschlechterung seines PvP-Ratings führte. Er stürzte von Rang 6 auf Rang 3 ab.

Dieser Vorfall hat offenbar weitere Spieler dazu inspiriert, anderen PvP-Bots ebenfalls ordentlich in die Suppe zu spucken. Die Methode ist ähnlich, doch die Auswirkung war noch verheerender.

Was ist passiert? Auf Reddit zeigte der Nutzer YouPoro ein paar Screenshots von einem bekannten Spieler, der einen Bot nutzte, um im Alteractal Ehre zu farmen. Da dieser Bot Einladungen automatisch akzeptiert, konnte man ihn in eine Gruppe einladen und per Hexenmeister an einen anderen Ort teleportieren. Das hatte die Truppe auch prompt gemacht und den Afk-Bot in die Tiefenbahn teleportiert. Dort hat die Gruppe dann den Gnom „Nipsy“ immer wieder umgebracht, was ruchlose Morde einbringt und damit das PvP-Rating aller Spieler in der Gruppe reduziert.

Warum ist das effektiver? Die Methode von YouPoro und seinen Freunden ist weitaus effektiver als das Unterfangen in Süderstade beim gestrigen Vorfall. Das liegt daran, dass der NPC „Nipsy“ nur einen Respawn-Timer von 5-10 Sekunden hat und darüber hinaus noch über sehr wenig Lebenspunkte verfügt. Außerdem ist die Tiefenbahn quasi unbewacht, es spawnen also keine nervigen NPC-Wachen. Es ist also möglich, diesen ruchlosen Mord bis zu 10 Mal pro Minute anzusammeln, was das Ranking des Bot-Spielers in Windeseile ruinierte.

Vor kurzem gab es in WoW Classic übrigens eine Bann-Welle.

Ergebnis spricht für sich: Das Endergebnis war übrigens, dass der Botter von Rang 10 auf Rang 1 gefallen ist – und das im Verlauf von knapp einer Stunde. Das hat die „Arbeit“ von mehreren Wochen zunichtegemacht. Einem anderen Screenshot zufolge hat der entsprechende Spieler danach seine Gilde verlassen und will World of Warcraft den Rücken kehren:

GG Leute, ich bin fertig mit Classic. Ich schätze, dass ich wohl bekommen habe, was ich verdient hatte.

Von daher: Alles richtig gemacht.

Oder seht ihr das anders? Haben Bot-Nutzer einen solchen Denkzettel verdient? Oder ist die Methode schon zu bösartig?

