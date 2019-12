Bots in WoW: Classic nerven. Doch manche Spieler haben kluge Ideen, wie sie mit den Bots fertig werden und sie austricksen.

Wer aktuell World of Warcraft Classic zockt und in den Endgame-Gebieten farmt, wie etwa in den Pestländern, der dürfte schon einigen nervigen Charakteren begegnet sein. Die Rede ist hier von Bots, die automatisiert die Mobs töten und farmen, ohne dass sie wirklich von einem Spieler gesteuert werden. Sie nehmen dabei „echten“ Spielern nicht nur die Beute weg, sondern stören auch die Ökonomie eines Realms, indem sie das Auktionshaus mit Ressourcen fluten.

Doch ein Spieler zeigt, wie man mit den Bots fertig werden kann, um sie zumindest für eine Weile auszuschalten.

Was ist passiert? Auf dem eurpäischen Realm Dreadmist tummeln sich – wie auf anderen Realms auch – viele Bots. Die Nachtelf-Priesterin Illadin hatte davon offenbar genug und versuchte eine Lösung für das Bot-Problem zu finden. Das gelang ihr auch. Sie lockte die Bots quer durch die östlichen Pestländer bis hin zum Hintereingang des Dungeons Stratholme. Hier übernahm sie die Charaktere der Bots mit dem Zauber „Gedankenkontrolle“ und führte sie hinter das Instanzportal des Dungeons. Nachdem die Bots wieder steuern konnten, versuchten sie zur Priesterin aufzuschließen und wurden in den Dungeon teleportiert.

Warum funktioniert das? Die Bots in WoW Classic können zwar inzwischen vergleichsweise intelligent agieren und halten etwa besondere Rotationen beim Zaubern ein, sind ansonsten aber recht simpel. So scheint Gedankensicht des Priesters von den Bots als „feindlicher Zauber“ gewertet zu werden, was dafür sorgt, dass die Bots dem Priester nachlaufen. Dadurch gelingt es dem Priester auch, die Bots bis zum Eingang von Stratholme zu führen und anschließend im Dungeon einzusperren.

Innerhalb des Dungeons haben die Bots dem Anschein nach keine Wegpunkte und können sich daher nicht sinnvoll orientieren, um ihrer Farm-Arbeit nachzugehen. Der Bot ist damit quasi deaktiviert, bis der Besitzer zurückkommt und ihn wieder manuell auf seine Route setzt.

Warum nicht einfach die Bots töten? Das simple Töten von Bots führt übrigens nicht zum Erfolg. Die meisten davon sind „so gut“, dass sie einfach zu ihrer Leiche zurücklaufen, sich selbst heilen und manchmal sogar eine Reparatur in ihrem Weg eingeplant haben.

Spieler fordern Bannwelle: Solche Aktionen wie von der Priesterin sind zwar nett, allerdings nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Erst gestern schrieben wir darüber, dass viele Spieler von WoW Classic ein hartes Vorgehen gegen Bots fordern. Sie wünschen sich von Blizzard eine neue Bann-Welle.

Ob diese kommt, werden die nächsten Wochen sicher zeigen. Zumindest zwischen den Feiertagen wird das von Blizzard wohl nicht angegangen.

