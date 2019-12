Über die Feiertage gibt es in World of Warcraft Classic einen großen Kritikpunkt: Der Ruf nach einer Bannwelle in Azeroth wird immer lauter.

In den letzten Monaten ist in World of Warcraft Classic viel passiert und seit einigen Wochen arbeiten die Spieler an ihren PvP-Rängen. Doch während im Alteractal nach Ehre gegrindet und in den Raids den Tier-Sets nachgejagt wird, gibt es ein immer größer werdendes Problem: Bots nehmen auf vielen Servern von WoW Classic überhand und stürzen immer mehr Aspekte des Spiels ins Chaos. Spieler fordern von Blizzard nun eine Bannwelle.

Was ist das Problem? Bot auf den Realms von WoW Classic haben einen großen Einfluss auf viele Spielsysteme:

Farm-Bots töten bestimmte Mobs 24/7 und verdienen so ihr Gold verdienen

PvP-Bots „leechen Ehre“, damit der Besitzer einen hohen PvP-Rang erreicht.

andere Bots scannen automatisiert das Auktionshaus und kaufen nur den Bruchteil einer Sekunde nach dem Einstellen einer Ware diese auf.

Sie alle stören den Spielfluss der ehrlichen Spieler und können im PvP sogar der entscheidende Nachteil sein, weshalb eine Seite die Schlacht verliert.

Aber immerhin könnt ihr gerade noch einfach Zwerge auf die Feinde werfen …

Das ist die Forderung der Spieler:: Nachdem im Subreddit von WoW Classic ein entsprechender Beitrag eröffnet wurde, hagelte es Zustimmung und Upvotes. Der Beitrag erhielt über 9000 Upvotes und mehr als 93% Zustimmung (Stand: 28.12.2019, 12:00 Uhr).

Ein kleiner Auszug des Beitrages sagt (übersetzt):

„Ich denke, dass Bots das Spiel zerstören. Ehre-Bots drücken die Leute mit Jobs und Leben noch weiter nach unten in ihrer Bewertung. AH-Bots kaufen gezielt und stellen es [die Waren] sofort wieder teurer ein. Bots in der offenen Welt farmen XP und Materialien. Sicher, auch Spieler werden diese Dinge ohne Bots machen, aber wenigstens haben SIE das dann gemacht (und Interaktion mit anderen Menschen erschaffen). Bots verringern die Erfolge, die von echten Menschen gemacht wurden, die das Spiel spielen. Die Community ist, was Azeroth so toll macht und jedes Mal, wenn man einen Teil der Community zerstört, stirbt Classic ein kleines bisschen mehr.“

Bannt Blizzard nicht? Auf Reddit wird sich viel über das Thema ausgetauscht. Viele Spieler berichten von Bots, die sie bereits seit Wochen beobachten und trotz vielfacher Meldung nichts geschieht. Auch „nach Wochen und hunderten Meldungen“ laufen diese Bots noch umher und gehen ihrer Arbeit nach. Das führt zu einem Gefühl der Machtlosigkeit bei den Spielern, dass weder das Melden etwas bringt noch dass Blizzard das Problem wirklich angehen will.

Manchmal ändert Blizzard sogar heimlich Kleinigkeiten an WoW-Classic.

Ob diese Machtlosigkeit der Wahrheit entspricht, wird sich wohl in einigen Wochen erst zeigen. Immerhin ist Blizzard dafür bekannt, Bots in großen Wellen zu bannen, um es für die Bot-Ersteller schwieriger zu machen, herauszufinden, wodurch sie aufgeflogen sind.

Außerdem ist gerade Urlaubssaison, sodass auch die Anzahl der Mitarbeiter, die sich um Bots kümmert, ebenfalls reduziert sein dürfte.

Habt ihr auch unter dem Bot-Problem zu leiden? Oder ist euch das in Classic noch gar nicht aufgefallen?

