Onyxia ist einer der Raidbosse in WoW Classic – eigentlich für 40 Spieler. Doch zu viert geht das auch, dauert dann aber lange.

Wer an Onyxia in World of Warcraft Classic denkt, der hat wohl eine epische Schlacht mit 40 Spielern gegen einen Drachen im Kopf. Doch braucht man so viele Mitspieler? Nein. Nur ein Bruchteil davon genügt, wie jetzt eine Gruppe bewiesen hat. Nur vier Spieler – also 10 % der eigentlichen Gruppengröße – waren notwendig, um die schwarze Drachendame zu töten.

Was ist passiert? Eine Gruppe aus vier Spielern hat sich Onyxia gestellt und ging erfolgreich aus dem Kampf hervor. Die Gruppe bestand aus zwei Heilern (Priester und Paladin), einem Krieger als Tank und einem Jäger als Schadensverursacher.

Was macht das so besonders? Bemerkenswert ist, dass der Vierergruppe dieser Kill gelungen ist, obwohl es in WoW: Classic bisher noch vergleichsweise schlechte Ausrüstung gibt. Besonders mächtige Gegenstände, etwa aus Ahn’Qiraj und Naxxramas, sind noch gar nicht erhältlich.

Doch auch die Kosten für den Kampf und die Dauer sind beeindruckend. Die Schlacht gegen Onyxia dauerte stolze 56 Minuten an und verlangte dem Team auch einiges an Ressourcen ab. Aus den Logs geht hervor, dass Paladin und Priester zusammen 49 Manatränke schlucken und 46 Dunkelrunen verwenden mussten, um genug Mana für diese Herausforderung zu haben. Kurz vor dem Ende des Kampfes ist der Priester sogar gestorben, doch das war vermutlich Absicht, um noch ein paar Sekunden mit „Geist der Erlösung“ heilen zu können.

Den kompletten Log könnt ihr euch hier auf warcraftlogs.com anschauen.

Gab es so etwas früher auch schon? Ja, auch damals zur Zeit von Vanilla gab es viele Versuche, Onyxia mit so wenig Spielern wie möglich zu besiegen. Der damalige Rekord lag bei nur drei Spielern, doch das ist mit dem aktuellen Zustand kaum zu vergleichen. Denn damals hatten die Spieler viel bessere Ausrüstung, da Naxxramas und weitere Inhalte bereits veröffentlicht waren. Gleichzeitig war der „3-Mann-Kill“ zu einer Zeit, also bereits Patch 2.0 aufgespielt war und die Charaktere bereits Zugriff auf die neuen Talente hatten. Strenggenommen war das damals also nicht mehr „Classic“.

In jedem Fall ist das eine ziemlich krasse Leistung und wohl nichts für Spieler mit schwachen Nerven – denn wer hält schon einen Bosskampf von einer Stunde aus?

