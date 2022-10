WoW: Es ist vorbei – Ab heute kann sich niemand mehr „Shadowlands“ kaufen

Es ist ab jetzt nicht mehr möglich, World of Warcraft Shadowlands zu kaufen. Damit ist das Zeitalter der Schattenlande-Erweiterung endgültig vorbei.

Nach den Wartungsarbeiten der Server heute, am 26.10.2022, ist die Ära von Shadowlands größtenteils vorbei. Das bedeutet für Neulinge und Rückkehrer auch eine recht angenehme Änderung. Denn künftig muss niemand mehr Geld für die „Shadowlands“-Erweiterung ausgeben.

Was ist passiert? Mit dem Start von Patch 10.0 von World of Warcraft ist die Zeit abgelaufen, in der „Shadowlands“ die aktuellste Erweiterung ist. Das bedeutet auch, dass Shadowlands künftig nicht mehr gekauft werden muss. Ab sofort ist die „alte“ Erweiterung Teil des Grundspiels von World of Warcraft und damit in den monatlichen Abo-Gebühren enthalten.

Das bedeutet auch, dass alle Abonnenten nun bis Stufe 60 leveln können und nicht mehr auf Level 50 begrenzt sind.

Wer danach bis Stufe 70 weiterspielen möchte – was allerdings erst mit dem Launch der neuen Erweiterung Ende November möglich ist – der muss sich dann „Dragonflight“ kaufen. Über die verschiedenen Spielversionen von Dragonflight hatten wir bereits berichtet.

Was ist, wenn man die gerade erst gekauft hat? Wer sich erst in den letzten Tagen Shadowlands gekauft hat und nun ärgert, dass das Spiel plötzlich Teil des Grundspiels ist, der kann versuchen, sich an den Support von Blizzard zu wenden.

Bei vorherigen Erweiterungen hat sich Blizzard dort gelegentlich recht kulant gezeigt und den Betrag manchmal in Form von Battle.net-Guthaben wieder gutgeschrieben, sodass man dann stattdessen etwa die nächste Erweiterung Dragonflight kaufen kann. Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht – aber zumindest freundlich anfragen kann man ja.

Werdet ihr in Shadowlands reinschauen, jetzt wo es kostenlos ist? Oder werdet ihr die Erweiterung bis zum letzten Tag komplett vermeiden und erst mit Dragonflight wieder eintauchen?

