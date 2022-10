Ein Schild aus WoW Classic gilt heute noch als eines der besten Transmogs – So bekommt ihr es

In WotLK Classic sind Schutz-Krieger und Schutz-Paladine auf der Jagd nach einem ganz bestimmten Item: Das „Königswappen von Lordaeron“ ist nicht nur ein sehr gutes Schild für jeden Tank, es sieht auch noch verdammt gut aus! MeinMMO erklärt, wie ihr euch das Königswappen ganz einfach schnappen könnt.

Was macht den Schild so besonders? Das „Königswappen von Lordaeron“ ist eines der besten Items für Tanks. Das Wappen bietet eine große Menge Ausdauer, Stärke, Verteidigungswertung und vor allem Trefferwertung. Die Trefferwertung macht den Schild so wertvoll, da diese für Tanks in WotLK schwieriger zu erreichen ist als die benötigte Verteidigungswertung. Nur mit genügend Trefferwertung können sie auch ausreichend Bedrohung aufbauen.

Aktuell könnt ihr kaum einen besseren Schild bekommen. Viele Tanks nutzen das Wappen durch seine werte noch bis spät in die Erweiterung und bis in die letzten Raids hinein. In den ersten 3 Raids der Erweiterung gilt das Item noch als eine der besten Wahlen.

Das macht den Schild noch bseonders: Das „Königswappen von Lordaeron“ weiß durch sein Aussehen zu überzeugen: während die meisten Schilde in WoW Classic eher brachial aussehen, wirkt dieses Schild im Vergleich dazu viel edler. Es ist in den klassischen Farben der Allianz, Blau und Gold, gehalten und mittig prangert stolz das Wappen Lordaerons.

Kein Wunder also, dass es sich bei dem Item aus Wrath of the Lich King um ein beliebtes Transmog-Item handelt. Ganz gleich, ob ihr in WotLK Classic unterwegs seid, oder im modernen WoW auf Transmog-Jagd geht, das Königswappen ist recht einfach zu bekommen. Ihr müsst nur ein bisschen Glück haben.

So bekommt ihr das „Königswappen von Lordaeron“

Wo droppt das Item? Wenn ihr euch das königliche Schild schnappen wollt, müsst ihr den Dungeon „Das Ausmerzen von Stratholme“ (auch: HdZ 4) auf heroischer Schwierigkeitsstufe besuchen. Das gilt sowohl für WotLK Classic, als auch fürs modernen WoW. Dieser Dungeon befindet sich in den Höhlen der Zeit in Tanaris und ihr könnt ganz einfach und schnell durch ein Portal in der Violleten Zitadelle in Dalaran dorthin gelangen.

Das „Königswappen von Lordaeron“ erhaltet ihr aus einer Kiste, die ihr öffnen könnt, sobald ihr den letzten Boss Mal’Ganis besiegt habt. Mit einer Dropchance von ungefähr 16 Prozent könnte es allerdings sein, dass ihr den Dungeon mehrmals besuchen müsst, bevor ihr erfolgreich seid.

Was gilt es zu beachten? In WotLK benötigt ihr eine Gruppe von 5 Spielern, um den Dungeon erfolgreich abzuschließen. Selbst auf heroischem Schwierigkeitsgrad ist das aber nicht besonders schwer. Im modernen WoW hingegen, solltet ihr es ohne Probleme alleine bewerkstelligen können. Obwohl die Dungeons ein wenig länger dauern, kann man in Wrath of the Lich King auch mit wenig Zeit eine ganze Menge Spaß haben.

Das passende Reittier gibts gleich dazu: Während ihr in Stratholme gegen die untote Geißel kämpft, solltet ihr unbedingt versuchen, den Ewigen Verderber zu bezwingen, bevor die Zeit abläuft. Dabei handelt es sich um einen zusätzlichen Boss, der nur im heroischen Modus verfügbar ist. Schafft ihr es vor Ablauf der Zeit, erhaltet ihr die Zügel des Bronzedrachen. ein episches Reittier mit einer Fluggeschwindigkeit von 280 Prozent.

Macht aber nicht denselben Fehler wie ein Tank, der ebenfalls auf der Jagd nach gutem Loot war. Er verhielt sich seinen Mitspielern gegenüber unhöflich, beleidigte und kickte sie sogar aus der Gruppe. Doch als es an die Beute ging, erlebte er eine böse Überraschung:

