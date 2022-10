Was passiert, wenn man WoW Dragonflight nicht kauft?

Sollte ich mir also Dragonflight kaufen? Ja. Die alten Inhalte werden zwar immer wieder von Spielern besucht, die Twinks hochziehen wollen oder mit der neuen Erweiterung neu einsteigen, doch langfristig werden euch die Mitspieler in den alten Gebieten ausgehen.

Zwar ist das Spielen von WoW also problemlos möglich, doch die meisten Spieler werden sich in den Endgame-Inhalten aufhalten. Und auf genau diese Inhalte hat man ohne Dragonflight keinen Zugriff. Euch entgehen etwa:

Am 29. November erscheint die neue Erweiterung Dragonflight für World of Warcraft . Doch was passiert eigentlich, wenn man sich Dragonflight nicht kauft? Wir von MeinMMO verraten es euch.

