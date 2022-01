Im Trading Card Game gab es sogenannte „Loot-Karten“, die einen kleinen Code aufgedruckt haben. Der Code kann in World of Warcraft bei einem NPC eingelöst werden und gewährt dann mit der jeweiligen Beute.

Warum ist das Reittier so teuer? Der Grund dafür ist, dass man das Reittier nur über physische Spielkarten bekommen kann aus dem erwähnten „World of Warcraft Trading Card Game“. Das Spiel wurde allerdings schon vor Jahren eingestellt, neue Karten werden seit langer Zeit nicht mehr gedruckt.

Was ist das für ein Reittier? Der Spektraltiger ist im Grunde das Modell eines klassischen Nachtelfen-Säblers, allerdings mit einem besonderen Twist. Der Säbler ist nämlich durchsichtig und hat daher seinen „spektralen“ Namen. In World of Warcraft ist er alleine schon aufgrund seiner Seltenheit ein rarer Anblick, wenngleich es inzwischen andere Reittiere mit einem ähnlichen Look gibt – aber eben keine Variante des Spektraltigers.

Manche Dinge in World of Warcraft sind kaum zu bezahlen. Wie etwa dieses Reittier – für das jemand jetzt über 4.000 Euro bezahlt hat.

Insert

You are going to send email to