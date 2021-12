Blizzard erklärt in Patch 9.2 von World of Warcraft, wo die Inkubi eigentlich herkommen. Es ist nur eine kurze Passage, doch die beantwortet so ziemlich alle Fragen.

Mit Patch 9.2 bringt World of Warcraft für Hexenmeister ein kleines, aber feines Upgrade. Der Zauber „Sukkubus beschwören“ wird umbenannt und in seiner Funktion erweitert und heißt künftig “Sayaad beschwören”. Sayaad ist der “dämonische” Name der Spezies, zu der auch Sukkubi gehören. Statt einem Sukkubus kann künftig auch ein Inkubus beschworen werden. Das warf jedoch storytechnisch einige Fragen auf. Woher kommen Inkubi? Gab es die schon immer? Ploppen die einfach aus dem Nichts auf?

Blizzard hat darauf eine Antwort in einer neuen Quest versteckt: Sayaad sind und waren „genderfluid“ – sie wählen ihr Geschlecht, wie es ihnen gerade beliebt.

Woher stammt die Info? Vom PTR zu Patch 9.2. Wenn Hexenmeister in Patch 9.2 ihren Sukkubus beschwören, dann hat der eine kleine Quest, die man annehmen kann und anschließend zum Hexenmeister-Lehrer führt. Die Quest liefert nicht nur Hinweise, wie man zwischen Sukkubus und Inkubus wechseln kann – sondern gibt auch Aufschluss darüber, woher die Inkubi eigentlich stammen.

Sayaad wählen ihr Geschlecht – ganz nach Vorliebe des Meisters.

Was wird da genau gesagt? Die Quest „Whatever You Sayaad“ ist aktuell nur in englischer Sprache verfügbar, da sie noch keine offizielle Übersetzung auf dem PTR besitzt. Von uns übersetzt lautet der Text so:

Als mein Meister solltet Ihr wissen – ich bin ziemlich flexibel, wenn es um … passende Vorlieben geht. <Der Dämon deutet auf sich selbst.> Wenn Ihr das nicht mögt, dann kann ich auch immer eine einzige Gestalt annehmen, die Eure Träume heimsuchen wird. Einer Eurer Mentoren sollte in der Lage sein, Euch lehren zu können, wie Ihr das Beschwörungsritual dementsprechend anpassen könnt. Aber natürlich, wenn Ihr das mir überlassen wollt … nun, ich garantiere Euch in beiden Fällen eine gute Zeit.

Die Quest führt anschließend zum Hexenmeister-Lehrer, bei dem der Zauber „Sayaad beschwören“ so angepasst werden kann, dass nur noch der Sukkubus, nur noch der Inkubus oder zufällig einer von beiden beschworen wird.

Aus dem Questtext ist aber auch klar ersichtlich, dass es in beiden Fällen der gleiche Dämon ist – ein und dieselbe Gestalt. Damit dürften Sayaad, zumindest die unter der Kontrolle der Hexenmeister, wohl als „genderfluid“ gelten, also fließend einem Geschlecht zugeordnet. Mal männlich, mal weiblich oder auch etwas ganz anderes.

Alternativ kann man damit argumentieren, dass diese Dämonen auch gänzlich geschlechtslos sind und ein Erscheinungsbild wählen, das dem Hexenmeister (oder eher dem Opfer) gefällt – ganz ohne eigene Vorliebe oder Identität.

In jedem Fall hat Blizzard das „Problem“ der plötzlich existierenden Inkubi so leicht gelöst – es sind einfach nur die Sukkubi in anderer Gestalt.

Was haltet ihr davon? Eine gute Lösung, um einen „neuen“ Dämon nachträglich zu implementieren? Oder hätte man das anders regeln sollen?