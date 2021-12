WoW: Der Kerkermeister ist so genial, dass es nur noch albern ist

Wie genial ist der Kerkermeister in World of Warcraft eigentlich? Zu genial. So sehr, dass es albern ist – wie ein Spieler nun erschütternd aufzeigt.

Der Kerkermeister kommt als Bösewicht bei den WoW-Spielern nicht gut an. Vor allem, dass er hinter den ganzen Entwicklungen in der Geschichte von World of Warcraft stecken soll, stört extrem viele Spieler, die im Subreddit ihren Unmut dazu äußern.

Was ist los? Ein Beitrag von „ComicalyLame“ hat dabei im Subreddit von WoW besonders viel Aufmerksamkeit bekommen und wird nahezu mit Auszeichnungen überschüttet. Der Text ist natürlich überspitzt, zeigt aber auch plakativ, was viele gerade an der Story und der angeblichen Genialität des Kerkermeisters stört. Denn wenn man „den großen Plan“ auf die einzelnen Schritte runterbricht, wirkt das ganze Vorgehen des Kerkermeisters unfreiwillig albern.

Wir haben den Text für euch übersetzt. Das englische Original könnt ihr im Subreddit von WoW einsehen.

Das wichtigste zuerst. Da wir wissen, dass quasi alles, was in Warcraft geschehen ist, vom Kerkermeister ausgeht, lasst uns mal überprüfen, was der Mann für ein „Galaxy Brain“ haben muss, damit das alles gelang. Jetzt, da es quasi bestätigt wurde, dass die Seelenrichterin von Argus ausgeschaltet wurde, der sie mal eben ge-no-scoped hat – was musste passieren, damit genau das geschieht? Stellt euch vor, ihr seid der Kerkermeister (schrecklich, ich weiß, aber versucht es) und ihr wurdet von den Kollegen aus eurem Improvisations-Team eingesperrt. Jetzt musst du einen der Leute überzeugen, der DICH GERADE IN DIE SUPER-HÖLLE VERBANNT HAT, dass er nun dein Freund ist. Du weißt schon, wie Gefangene eben so nebenbei die Wärter überzeugen und die dann für ihn arbeiten – so etwas in der Art eben. Jetzt musst du den Wächter davon überzeugen, dass er die beste Spionage-Industrie erschafft, die es jemals gab. Ein einfacher Plan, Badabing, Badaboom, fertig. Jetzt benutzt du dieses Spionage-System, um Wesen des reinen Chaos und der Leere dazu zu bringen, auf zufällige Planeten zu überfallen. Dann benutzt du die, um ein Wesen der reinen Gerechtigkeit zu verderben. Alles einfaches Zeug. Hier scheint die Genialität des Kerkermeisters wirklich. Sorge dafür, dass deine eigene Armee jetzt für den verdorbenen Titanen arbeitet und stark genug ist, um ganze Galaxien zu vernichten, außer dieser eine zufällige Planet, der aus irgendwelchen Gründen all die wichtigen Dinge hat. Jetzt sorge dafür, dass dieser Titan, der nicht weiß, dass er für dich arbeitet, ganz knapp außerhalb der Reichweite der Erfüllung seines Planes ist – für mehrere Millennia. Jetzt beginnt der spaßige Teil. Benutze die Spione, um einen der Verbündeten des Titanen davon zu überzeugen, einen Zombie-Kerl zu erschaffen, mit dem ausdrücklichen Ziel, einen besonderen Hut zu haben und eine zufällige Elfe zu töten/wiederzubeleben, die später noch wichtig wird. Stell sicher, dass die Menschen gewinnen, sodass die bösen Kerle später wiederkommen und dann lass den Hut-Typ sterben, sodass die Elfen-Lady absehbar versucht, sich selbst wieder un-zubeleben, sodass sie den großen glatzköpfigen Mann sehen kann. Mach ein Angebot, dass sie nicht ablehnen kann und beginne, noch mehr Dinge aus dem Hintergrund zu kontrollieren. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Sorge dafür, dass dieser Orc, der ein paar genozidale Tendenzen hat, komplett wahnsinnig wird und später in Pandaria vor Gericht steht. Das ist der Moment, an dem du offensichtlich eine Zeitreise in eine andere Dimension unternimmst, sodass ein anderer zufälliger Orc in die Hauptdimension kommen kann und den Titanen beschwört, den du die ganze Zeit in der Hinterhand hast. Dein Super-Mega-Power-Todes-Plan verlässt sich auf interdimensionale Zeitreisen. Mit diesem einstmals toten Orc wieder in der Haupt-Zeitlinie, sorge dafür, dass der Titanen-Kerl zu dem Planeten kommt, den er aus irgendeinem Grund bisher mehr oder weniger ignoriert hat und sorge dafür, dass seine Armee gut genug im Töten ist, aber nicht gut genug, um zu gewinnen. Jetzt erwarte, dass diese zufälligen Leute auf dem Planeten eine Reihe von seltsamen Entscheidungen treffen, die dafür sorgen, dass die Hauptbasis des bösen Typen in ihr Sonnensystem transferiert wird. Weil die Basis genau hier ist, können sie den buchstäblichen Titanen des Todes bekämpfen und du musst hoffen, dass sie gewinnen. Weil sie offensichtlich gewonnen haben, zerstört der Todestitan diese zufällige Roboter-Dame und das echte Spiel beginnt. All das andere Zeug war ein Kinderspiel. Mach die Schläfer-Agentin-Elfendame nun vollkommen böse und sorge unweigerlich dafür, dass sie den Hut zerbricht, den du auf diesem Planeten für GENAU diesen Augenblick hinterlassen hast. Herzlichen Glückwunsch, jetzt kannst du einen blonden Jungen in die TODESZONE ziehen und ihn benutzen, um einen glänzenden Kreis von einer Person zu bekommen und das war’s, die Sterblichen werden dir den Rest davon geben, keine Sorge. Du hast es geschafft. Du hast all die Lego-Teile, die du brauchst, um deinen Super-Anzug zu finden und die Wirklichkeit neu zu gestalten / zu vernichten / rückgängig zu machen / erneut zu formen / Gesundheit. Das war ein ziemlich einfacher Plan, wenn du so darüber nachdenkst. Brauchte nur eine halbe Stunde, um den aufzuschreiben — der Plan. Ich meine, das war der Plan. Von Anfang an. ComicalyLame im WoW-Subreddit

Community feiert den Text: Obwohl der Text natürlich recht zynisch und sarkastisch ist, kommt er im Subreddit sehr gut an. Mehr als 3.500 Upvotes und über 30 Auszeichnungen gab es für den Text, zusammen mit einigen ergänzenden Kommentaren, etwa von Izaruu:

Vergiss nicht, dass er eine bestimmte Teufelswache ermächtigen musste, um einen bestimmten Troll zu stechen, damit dieser die Elfen-Schläferagentin zum Kriegshäuptling befördert, sodass sie Schläferagentinnen-Dinge und Kriege starten konnte, die Millionen von Seelen in die Super-Hölle brachten.

Was ist eigentlich das Problem? Viele Spieler stören sich am Kerkermeisters, vor allem, nachdem bekannt wurde, dass er wohl hinter den meisten großen Vorfällen des Warcraft-Universums steckt. Für viele entwertet das die letzten 20 Jahre der Warcraft-Reihe massiv und sorgt dafür, dass Charaktere wie Arthas, Sargeras, Gul’dan oder auch Sylvanas immer mehr an Eigenständigkeit und Persönlichkeit verlieren. Da fast alle Charaktere auf die eine oder andere Weise vom Kerkermeister manipuliert wurden, wirft das ein sonderbares Licht auf die Vergangenheit dieser Helden und Bösewichte.

Hinzu kommt, dass all die Schritte des Kerkermeisters in ihrer Summe so zahlreich und mitunter absurd sind, dass es kaum sinnig wirkt, was er da eigentlich angestellt hat. Das sorgt nur dafür, dass sich noch mehr Spieler nach dem Ende von Shadowlands und damit auch dem Verschwinden des Kerkermeisters sehnen.

Was haltet ihr von dieser Darstellung des Kerkermeisters? Komplett übertrieben? Oder leider sehr treffend und genau das, was gerade das Problem bei WoW ist?