WoW: Noch ein Torghast-Modus – Nur Bosse, alles Nervige fällt weg

Modus ist rein optional: Das Beste an dem neuen Torghast-Flügel dürfte aber wohl sein, dass er vollkommen optional ist. Wer sich nicht für die kosmetischen Belohnungen interessiert, der braucht sich dort auch nicht aufzuhalten. Die neuen Legendary-Aufwertungen in Patch 9.2 benötigen zumindest keine Ressourcen aus Torghast, sodass hier wirklich nur noch die Spieler hin müssen, die richtig Bock auf den Turm des Kerkermeisters haben.

Was für Belohnungen gibt es? Ähnlich wie in den gewundenen Korridoren gibt es auch im „Jailer’s Gauntlet“ eine Reihe von Belohnungen, die ihr für den Abschluss bestimmter Ebenen erhaltet. Alle 2 Ebenen gibt es entweder einen Titel, ein Spielzeug oder sogar ein Reittier. Die bisher bekannten (und vermutlich finalen) Belohnungen sind:

Gelten besondere Regeln? Ja, das wurde auf wowhead bereits zusammengetragen. Anders als in den gewöhnlichen Korridoren von Torghast, gibt es eine ganze Reihe von Besonderheiten, an die man sich erst einmal wieder gewöhnen muss. Das sind:

Was ist das für ein Modus? Im „Jailer’s Gauntlet“ müsst ihr nicht viele Ebenen mühsam erkunden. Stattdessen besteht jede Ebene aus nur einem einzigen, kleinen Gang, der in einen größeren Raum mündet. Dort gibt es nur eine Handvoll Trashmobs und ansonsten lediglich den Boss der aktuellen Ebene.

