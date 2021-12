Ja, WoW hat schon wieder was Neues im Ingame-Shop

Ob man in der aktuellen Zeit mit der gegenwärtig vorherrschenden Content-Dürre wirklich alle paar Wochen neue Items in den Shop bringen sollte, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Einige merken zwar an, dass man sich grundsätzlich auch die Shop-Belohnungen „erspielen“ kann, indem man mit Ingame-Gold über die WoW-Marke Echtgeldwährung freischaltet, das Ergebnis bleibt aber das Gleiche: Am Ende muss jemand für das Pet mit Echtgeld bezahlen.

Was ist das Problem? Shop-Items haben in World of Warcraft seit jeher einen schweren Stand – zumindest bei einem lauten Teil der Community. Wann immer etwas Neues im Ingame-Shop landet, merkt ein Teil der Spieler an, dass das doch für ein MMORPG, für das man ein Abo zahlt, ziemlich unangemessen sei. Immerhin wäre es eine Frechheit, 13 Euro im Monat zu zahlen, zusätzlich zu den Kosten einer neuen Erweiterung, um dann für Spielinhalte noch mal zur Kasse gebeten zu werden.

Was ist das für ein Pet? Das neue Pet trägt den Namen “Zwinki” („Blinky“) und ist ein kleiner, niedlicher Feendrache. Dabei handelt es sich um ein neues Modell, also nicht einfach nur eine kleiner skalierte Version der Feendrachen. Der Feendrache wechselt dabei immer mal wieder die Farbe, wandelt sich von Rot über Gelb und Blau letztlich wieder zu Rot.

