WoW hat das nervigste Problem für Twinks in Shadowlands behoben

Frische Charaktere auf Stufe 60 hatten in World of Warcraft nur gammelige Medien. Ein Hotfix hat das nun behoben – und das Problem fast vollständig entfernt.

Mit dem Patch 9.1.5 hat Blizzard das Leveln von Charakteren in World of Warcraft deutlich vereinfacht. Viele Catch-Up-Mechaniken sorgen auch dafür, dass ein frischer Held auf Stufe 60 schon bald einsatzbereit ist. Das bisher noch größte Manko waren allerdings die fehlenden Medien – doch das wurde nun per Hotfix behoben.

Was war das Problem? Ein frischer Charakter auf Stufe 60 muss sämtliche Medien von der niedrigsten Stufe an sammeln. Er findet also durch Weltquests erst einmal Medien auf Itemlevel 145 (oder etwas höher, je nach Equipment). Medien machen aber einen großen Teil der Stärkte eines Charakters aus. Deshalb muss man erst sämtliche Medien erfarmen, bevor man in Dungeons und Raids oder im PvP ein wirklich nützliches Team-Mitglied ist.

Was hat WoW nun geändert? „Im Vorbeigehen“ hat Blizzard ein neues Item ins Spiel gebracht, das „Räucherwerk der Unendlichkeit“ („Incense of Infinity“). Die könnt ihr beim NPC „Au’Dara“ kaufen. Die steht in Oribos auf der oberen Ebene, direkt neben den Flugmeister und kostet läppische 500 Goldstücke.

Benutzt ein Charakter dieses Item, dann erlernt sämtliche Medien seines aktuellen Paktes auf Itemlevel 200.

Das ist zwar noch nicht das Maximum, allerdings besitzen die meisten Medien auf dieser Stufe bereits einen Großteil ihrer Macht. Von dort aus ist es deutlich einfacher, nur noch die Wunsch-Medien in Korthia und Torghast aufzuwerten oder sie aus Dungeons und Raids zu bekommen.

Welche Voraussetzungen gibt es? Um das Item kaufen zu können, muss mindestens ein Charakter eures Accounts den Pakt-Rang bereits auf Stufe 80 erreicht haben. Wer halbwegs aktiv gespielt hat, sollte das aber bereits geschafft haben. Der entsprechende Charakter kann anschließend die „Incense of Infinity“ kaufen und einfach an alle Zweitcharaktere verschicken. Die können das Item verwenden, selbst wenn der Charakter gerade erst ganz frisch Stufe 60 ist und einen Pakt gewählt hat.

Habt ihr eure Twinks bereits mit den guten Medien ausgestattet? Oder bietet euch das Item endlich genug Anreiz, um mal wieder einen neuen Charakter auszuprobieren?