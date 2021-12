WoW: Ein Spieler hat 48 Charaktere auf Ruhm-Stufe 80 – Aber warum?!

Ruhm farmen in World of Warcraft mögen nicht alle – aber einer schon. Der hat seine Charaktere auf Ruhm-Stufe 80 – und zwar alle 48 davon.

Aktuell steckt World of Warcraft mitten in einer ziemlich starken Content-Dürre und viele Spieler haben schlicht nichts zu tun – oder zumindest nichts, was ihnen Freude bereitet. Doch manch einer nutzt die Zeit auch, um einfach die noch aktuellen Inhalte so oft zu spielen, dass man für absolut jede Eventualität vorbereitet ist. Im Subreddit von WoW zeigte der Nutzer Cheatcho eine beachtliche Leistung: Er hat satte 48 Charaktere auf Ruhm-Stufe 80 gebracht.

Warum so viele Charaktere? Die Begründung dafür liefert Cheatcho gleich mit im Thread. Er wollte einfach sämtliche Klassen auf Stufe 60 haben und dann für jeden Pakt einen eigenen Charakter dieser Klasse. Das ergibt dann 12 Klassen multipliziert mit den 4 Pakten – also 48 Charaktere.

Was ist daran so besonders? Einige Spieler haben am Ruhm-System in WoW: Shadowlands nur wenig Spaß. Für viele ist es eine große Hürde, bei einem neuen Charakter erst mehrere Tage Ruhm zu farmen, um das volle Potenzial des Helden auf Ruhm-Stufe 80 freizuschalten.

Nur die eine Hälfe der Charaktere von Cheatcho. Bildquelle: wowthing.org

Das Ganze auf nur drei oder vier Charakteren zu machen, empfindet manch einer schon als Zumutung – doch den Prozess auf insgesamt 48 Charakteren zu wiederholen, sorgt für viele ungläubige Reaktionen wie etwa diese hier:

„Geht’s dir gut?“

„Du alleine trägst die WoW-Spielerschaft.“

„Wie kann man das töten, was kein Leben hat?“

„Mein Beileid.“

Im Subreddit merken viele Spieler an, dass es eigentlich gar nicht notwendig ist, gleich jede Klasse vierfach auf Ruhmstufe 80 zu bringen. Immerhin kann man inzwischen den Pakt ohne Schwierigkeiten wechseln und so einfach den eigenen Wunsch-Pakt spielen, ohne dafür irgendwelche Mali hinnehmen zu müssen. Das schien Cheatcho aber nicht davon abzuhalten, denn auf die Frage hin, warum er das „nicht nur 12-mal gemacht habe“, erklärte er schlicht: „Man kann das mit 12 [Charakteren] machen, aber mit 48 macht es einfach mehr Spaß.“

Hat das überhaupt Spaß gemacht? Viele Nutzer fragen sich, ob Cheatcho an der ganzen Sache überhaupt Spaß hatte. Immerhin können sich viele nicht vorstellen, dass die Wiederholung viel Freude bereitet.

Es ist ein Spiel, das die Leute meistens aufgrund des Spaßes spielen. Nach 17 Jahren ist es für mich langweilig geworden, nach jedem Patch, jedem Raid und jeder Erweiterung neue Ausrüstung zu farmen. Dinge wie das hier, die sonst fast kein anderer macht, bereiten mir mehr Spaß.

Dabei macht Cheatcho auch eine ganze Reihe von anderen Aktivitäten. Er besitzt etwa über 1.000 Kampfhaustiere, mehr als 400 Reittiere, hat einen Charakter bereits auf der „Insel der Verbannten“ auf Stufe 60 und einen neutralen Pandaren auf 60 – wie der bekannte Doubleagent.

Könntet ihr euch vorstellen, so viele Charaktere in World of Warcraft hochzuspielen und den Ruhm zu grinden?