Ihr habt nur noch 4 Tage Zeit, um euch ein einzigartiges Mount in WoW zu sichern – Und das geht ganz leicht

Bald erscheint Dragonflight, die neue Erweiterung für World of Warcraft. Mit dem Release verschwinden etliche alte Inhalte, darunter ein schickes Drachen-Reittier. Ihr könnt es euch jetzt noch sichern. Dazu müsst ihr nur einen Todesritter in WoW Classic für wenige Minuten spielen.

Was ist das für ein Mount? Der Frostbrutprotowyrm (engl: „Frostbrood Proto-Wyrm“) nutzt das Protodrachen-Model mit einem einzigartigen Skin. Die fahle, bläuliche Haut ist aufgerissen und glimmt mit der blauen, unheiligen Magie, mit der Arthas schon Sindragosa wiederbelebt hat.

Dazu hat der Drache einen skelettierten Schädel mit Geweih-ähnlichen Hörnern, um seinem untoten Auftreten gerecht zu werden.

Wie lange habe ich noch Zeit? Sobald Dragonflight in der Nacht auf den 29. November um 0:00 Uhr erscheint, könnt ihr den Drachen nicht mehr bekommen. Ob der Drache später jemals wiederkehrt, wissen wir nicht.

Der WoW-Chef Ion Hazzikostas sagte in einem Interview, dass bestimmte Mounts, Titel und Erfolge exklusiv bleiben sollen: „Wer nicht dabei war, hat es eben verpasst.“ (via wowhead) Ihr solltet euch also jetzt noch beeilen, um euch das Reittier zu sichern. Denn viel müsst ihr dafür ohnehin nicht tun.

Ihr findet in unserer Übersicht alle Infos zu Dragonflight. Im Video seht ihr, wie der Frostbrutprotowyrm in Aktion aussieht:

Frostbrutprotowyrm freischalten – So geht’s

Das müsst ihr dafür tun: Um euch das Reittier zu sichern, müsst ihr lediglich einen Todesritter in WoW Classic erstellen und mit ihm das besondere Startgebiet erledigen. Das sollte, je nach Geschwindigkeit, maximal 1-2 Stunden dauern.

Wenn ihr das erledigt habt, schaut ihr in WoW Retail in eure Mount-Sammlung. Dort erwartet euch dann ein Geschenkpaket, in dem sich der Protodrache befindet. Öffnet es und fügt das Mount eurer Sammlung hinzu.

Um Classic zu spielen, braucht ihr keinerlei Voraussetzungen. Wenn euer WoW-Abo aktiv ist, habt ihr Zugriff auf Retail sowie Classic. Ihr müsst dann nur den Classic-Client herunterladen und starten. Da sich die Versionen einige Daten teilen, sollte der Download nicht allzu groß ausfallen, wenn ihr Dragonflight schon installiert habt.

Euren ersten Todesritter könnt ihr dann auf jedem Server erstellen, ohne dort einen anderen Charakter besitzen zu müssen. Todesritter waren früher ganz anders als heute und benötigten eigentlich einen Charakter auf Stufe 55, damit ihr die Klasse spielen dürft. Die Beschränkung wurde aber in WoW Classic zumindest für den ersten Todesritter entfernt.

Es gibt noch mehr Inhalte, die mit Dragonflight zumindest vorerst aus dem Spiel verschwinden. Wir haben deswegen eine Liste für euch vorbereitet mit Dingen, die ihr vor dem Release noch erledigen solltet, wenn ihr sie nicht verpassen wollt:

