Die 5 unbeliebtesten Dungeons in WotLK Classic und was sie so nervig macht

Wir wollten von euch wissen, welche Dungeons ihr in WotLK Classic so überhaupt nicht ausstehen könnt. Ein paar der Instanzen könnt ihr wirklich gar nicht leiden.

WoW Classic bietet insgesamt 12 Dungeons, die ihr im normalen und heroischen Schwierigkeitsgrad spielen könnt. Im späteren Verlauf der Erweiterung kommen noch 4 weitere hinzu.

Wir wollten in einer Umfrage von euch wissen, welchen Dungeon ihr am wenigsten mögt. Stand Freitag, den 18. November um 12:10 Uhr, haben 2.145 Leute mitgemacht und ihre Stimme abgegeben.

Auffällig ist, dass besonders kürzere und Anfänger-Dungeons beliebt zu sein scheinen – obwohl es durchaus Probleme mit ihnen gab. Einige Spieler sollen aus den leichtesten Dungeons ausgeschlossen worden sein, weil ihre Ausrüstung nicht reicht. Die Plätze 12 bis 6 stehen entsprechend eher nah beieinander:

Platz 12: Burg Utgarde mit 12 Stimmen (1 %)

Platz 11: Feste Drak’Tharon mit 19 Stimmen (1 %)

Platz 10: Gundrak mit 22 Stimmen (1 %)

Platz 9: Turm Utgarde mit 28 Stimmen (1 %)

Platz 8: Der Nexus mit 30 Stimmen (1 %)

Platz 7: Hallen der Blitze mit 58 Stimmen (3 %)

Platz 6: Ahn’kahet mit 62 Abstimmungen (3 %)

Die Top 5 sind dagegen mit teilweise deutlichem Abstand unbeliebter als die vorigen Plätze, mit einem traurigen Spitzenreiter, den über ein Drittel von euch nicht mögen.

Die Dungeons aus WotLK sorgten für ordentlich Nostalgie. Einen melancholischen Schub hat auch der ikonische Trailer ausgelöst:

Platz 5: Azjol-Nerub mit 75 Stimmen (3 %)

Was ist das für ein Dungeon? In Azjol-Nerub trefft ihr auf den Neruberkönig Anub’arak, einen der wichtigste Diener vom Lichkönig Arthas. Der Dungeon liegt in der Drachenöde und ist einer der ersten, die ihr betreten könnt.

Warum ist er so unbeliebt? Eigentlich ist Azjol-Nerub ein verhältnismäßig kurzer Dungeon mit gerade einmal drei Bossen und recht wenig Trash dazwischen. Vermutlich fallen deswegen nur verhältnismäßig wenig Stimmen auf ihn.

Was jedoch viele Spieler immer wieder zur Weißglut treibt, ist der Endboss Anub’arak. Der verkriecht sich nämlich im Bosskampf gleich dreimal, wird dabei unangreifbar und ruft Diener herbei, die erst einmal langsam antraben müssen.

Da diese Phasen abhängig von den Lebenspunkten des Riesenkäfers sind, lassen sie sich nicht überspringen. Spieler sind in der Zeit auf der Plattform eingesperrt und müssen warten, bis die trägen Adds die Arena erreicht haben.

Platz 4: Die Violette Festung mit 189 Stimmen (9 %)

Was ist das für ein Dungeon? In der Violetten Festung haben die Kirin Tor einige der mächtigsten Kreaturen eingesperrt, die auf Azeroth ihr Unwesen treiben – und die Manasturms. Die Insassen machen aber Ärger und ihr sollt einen Ausbruch verhindern.

Warum ist er so unbeliebt? An sich ist die Violette Festung nicht wirklich schwer, aber äußerst monoton. Ihr steht im immer gleichen Raum und besiegt Gegner, die aus Portalen erscheinen. Regelmäßig erscheint ein Boss, den ihr klatschen dürft.

Was viele Spieler am Dungeon stört, ist, dass ihr die Geschwindigkeit nicht selbst bestimmen könnt. Selbst wenn ihr jede Gruppe innerhalb einer Sekunde töten könntet, müsstet ihr auf das nächste Portal warten, genau wie bei der Öffnung des Dunklen Portals. Das wird schnell langweilig.

Platz 3: Das Ausmerzen von Stratholme mit 309 Stimmen (14 %)

Was ist das für ein Dungeon? Die Höhlen der Zeit lassen euch in die Vergangenheit von Warcraft eintauchen und Geschichte live erleben. Dabei müsst ihr aber auch verhindern, dass die Vergangenheit verändert wird.

Beim Ausmerzen von Stratholme („HdZ 4“) helft ihr Prinz Arthas dabei, die Stadt Stratholme zu „säubern“ beim Versuch, die Seuche aufzuhalten. Im Dungeon gibt es übrigens eines der besten Transmogs, das bis heute noch beliebt ist.

Geschichtlich ist das Ausmerzen von Stratholme harter Tobak …

Warum ist er so unbeliebt? Das Ausmerzen von Stratholme dauert lang. Der Dungeon an sich ist schon groß, aber an vielen Stellen müsst ihr dann auch noch auf Arthas warten, der recht langsam in der Gegend herumschleicht (und dabei Streit mit jedem Gegner in Sichtweite sucht).

Vergisst dann noch jemand, Arthas anzusprechen, passiert erst einmal gar nichts und ihr wartet vergebens. Dazu kommt, dass viele Spieler heiß auf ein besonderes Mount aus dem Dungeon sind und dafür gerne mal unfreundlich werden können:

Platz 2: Die Hallen des Steins mit 592 Stimmen (28 %)

Was ist das für ein Dungeon? In den Hallen des Steins will der Zwergenforscher Brann Bronzebart mehr über die Titanen und die Geschichte von Azeroth erfahren. Hier haben die Titanen Wächter und wertvolle Informationen hinterlassen.

Warum ist er so unbeliebt? Ähnlich wie das Ausmerzen von Stratholme, sind die Hallen des Steins enorm umfangreich. Ihr kämpft gegen haufenweise Trash, der sich oft nicht überspringen lässt und dabei so hart zuhaut, dass ihr keine Gruppen zusammen spielen könnt. Vor allem ungeübte Spieler brauchen hier viel Planung und vorsichtiges Vorgehen oder werden mit dutzenden Toden bestraft.

Dazu kommt, dass Brann Bronzebart, genau wie Arthas, immer wieder Rollenspiel-Sequenzen vorliest, die ihr aushalten müsst. Das passiert unter anderem bei Bosskämpfen, die vor allem bei einem Wipe dann nochmal länger dauern.

Platz 1: Das Oculus mit 751 Stimmen (35 %)

Was ist das für ein Dungeon? Das Oculus ist ein Teil des Nexus-Komplexes in Kaltarra in der Boreanischen Tundra. Hier herrscht der Blaue Drachenschwarm und wilde Magie lockt machtgierige Zauberer an.

Warum ist er so unbeliebt? Das Oculus ist der mit Abstand unbeliebteste Dungeon, obwohl er eigentlich mit einer geübten Gruppe in nur 15 Minuten gemeistert werden kann. Das liegt an den Mechaniken im Oculus.

Das Oculus ist unter anderem wegen des Layouts regelrecht verhasst. Bildquelle: Icy Veins.

Ihr müsst etwa die Hälfte des Dungeons mit Drachen durch die Luft reiten und sogar auf ihnen kämpfen. Zum einen ist der ständige Wechsel zwischen Fliegen und Laufen nervig, zum anderen ist die Aufteilung nicht ganz klar: Wer nimmt welchen Drachen, welche Fähigkeiten brauchen wir überhaupt?

Dazu kommt, dass die Orientierung hier selbst erfahrenen Spielern schwerfallen kann. Da es in WotLK noch keine interaktive Dungeon-Karte gibt, müsst ihr wie an einer Landkarte aus dem echten Leben ablesen, wo ihr euch befindet und wo ihr noch hin müsst.

Da ihr teilweise in bestimmter Reihenfolge verschiedene Gegner töten müsst, kann es lange dauern, bis ihr alle gefunden habt. Noch nerviger ist es, wenn jemand den Anschluss verliert und ihr euch erst einmal wiederfinden müsst. Der Oculus ist regelrecht verhasst, so sehr, dass Spieler sogar auf Titel verzichten, nur um ihn nicht besuchen zu müssen:

